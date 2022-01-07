10:07 07.01.2022 (обновлено: 13:28 07.01.2022)
В МИД выразили уверенность, что Казахстан справится с проблемами
Замглавы МИД Грушко: Москва уверена, что Казахстан справится с возникшими проблемами
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел России Александр Грушко
Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Москва уверена, что Казахстан справится с текущей ситуацией, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Мы уверены в том , что наши казахстанские союзники и друзья справятся с возникшими проблемами. Так и будет", - сказал дипломат.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.
Утром 5 января президент страны Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы будут направлены на ограниченный период с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране.