https://ria.ru/20220107/kazakhstan-1766827573.html

В Казахстане полностью восстановили железнодорожное сообщение

В Казахстане полностью восстановили железнодорожное сообщение - РИА Новости, 07.01.2022

В Казахстане полностью восстановили железнодорожное сообщение

В Казахстане полностью возобновлены железнодорожные перевозки, однако ряд поездов могут задерживаться в пути - ТВ РИА Новости, 07.01.2022

2022-01-07T09:15

2022-01-07T09:15

2022-01-07T09:20

беспорядки в казахстане

казахстан

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В Казахстане полностью возобновлены железнодорожные перевозки, однако ряд поездов могут задерживаться в пути - ТВПервые составы после восстановления ж/д сообщения в Казахстане пойдут во второй половине дня, в первую очередь - отменённые вчера 25 поездов - ТВРИА Новости / Динамика дня

казахстан

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2022

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казахстан