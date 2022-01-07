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В Казахстане полностью восстановили железнодорожное сообщение
В Казахстане полностью восстановили железнодорожное сообщение - РИА Новости, 07.01.2022
В Казахстане полностью восстановили железнодорожное сообщение
В Казахстане полностью возобновлены железнодорожные перевозки, однако ряд поездов могут задерживаться в пути - ТВ РИА Новости, 07.01.2022
2022-01-07T09:15
2022-01-07T09:15
2022-01-07T09:20
беспорядки в казахстане
казахстан
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В Казахстане полностью возобновлены железнодорожные перевозки, однако ряд поездов могут задерживаться в пути - ТВПервые составы после восстановления ж/д сообщения в Казахстане пойдут во второй половине дня, в первую очередь - отменённые вчера 25 поездов - ТВРИА Новости / Динамика дня
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РИА Новости
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казахстан
Материал дополняется
09:15 07.01.2022 (обновлено: 09:20 07.01.2022)
В Казахстане полностью восстановили железнодорожное сообщение
В Казахстане полностью возобновили железнодорожные перевозки
В Казахстане полностью возобновлены железнодорожные перевозки, однако ряд поездов могут задерживаться в пути - ТВ
Первые составы после восстановления ж/д сообщения в Казахстане пойдут во второй половине дня, в первую очередь - отменённые вчера 25 поездов - ТВ
РИА Новости / Динамика дня