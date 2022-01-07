08:31 07.01.2022 (обновлено: 08:32 07.01.2022)
Протесты в Казахстане возглавили бандиты и террористы, заявили власти
Администрация Токаева: сначала протесты были мирными, затем толпу возглавили бандиты
© AP Photo / Vladimir TretyakovУчастники акции протеста в Алма-Ате, Казахстан
© AP Photo / Vladimir Tretyakov
Участники акции протеста в Алма-Ате, Казахстан
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Протесты в Казахстане сначала носили мирный характер, однако затем толпу возглавили бандиты и террористы с оружием, сообщили в администрации президента страны.
"Поначалу они (протесты) носили мирный характер... Однако позже голоса мирных протестующих затонули в призывах провокаторов к насилию... Толпу возглавили бандиты и террористы с оружием", - передает слова первого заместителя руководителя администрации президента Казахстана Даурена Абаева Sputnik Казахстан.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.
Утром 5 января президент страны Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы будут направлены на ограниченный период с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране.