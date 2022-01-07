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08:16 07.01.2022 (обновлено: 08:36 07.01.2022)
В Казахстане заявили, что захватчики действовали профессионально
Администрация президента Казахстана сообщила, что захватчики действовали профессионально
© AP Photo / Vladimir TretyakovСотрудники силовых структур на улице Алма-Аты, Казахстан
© AP Photo / Vladimir Tretyakov
Сотрудники силовых структур на улице Алма-Аты, Казахстан
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. "Захватчики" в Казахстане действовали профессионально, использовали собственную связь, были попытки выйти в прямой эфир, с их стороны действовали снайперы, сообщили в администрация президента страны.
"Бандиты занимались мародерством, а вторая, организованная группа террористов, осуществляла точечные нападения на оружейные магазины", - заявил первый заместитель руководителя администрации президента Казахстана Даурен Абаев в эфире телеканала "Хабар 24".
По словам Абаева, "захватчики" действовали профессионально. Ими было предпринято несколько попыток выйти в прямой эфир на центральном телевидении. На всех захваченных объектах устанавливались баррикады и блокпосты. Со стороны террористов "действовали снайперы со специальными винтовками".
"По всей видимости, (террористами) использовалась собственная связь", - добавил Абаев.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.
Утром 5 января президент страны Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы будут направлены на ограниченный период с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране.