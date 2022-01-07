08:09 07.01.2022 (обновлено: 08:32 07.01.2022)
МВД Казахстана подтвердило ликвидацию 26 вооруженных преступников
МВД Казахстана подтвердило данные о 26 убитых и 18 раненых вооруженных преступниках
© Sputnik / Абзал Калиев / Перейти в фотобанкСотрудники полиции дежурят на одной из улиц в Нур-Султане
© Sputnik / Абзал Калиев
НУР-СУЛТАН, 7 янв - РИА Новости. В ходе восстановления правопорядка были ликвидированы 26 вооруженных преступников и ранены 18, сообщили в пресс-службе МВД Казахстана.
"26 вооруженных преступников ликвидировано и 18 ранено", - сообщили в ведомстве.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.
Утром 5 января президент страны Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы будут направлены на ограниченный период с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране.