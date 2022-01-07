https://ria.ru/20220107/kazakhstan-1766823244.html

МВД Казахстана объявило об освобождении всех акиматов от протестующих

МВД Казахстана объявило об освобождении всех акиматов от протестующих - РИА Новости, 07.01.2022

МВД Казахстана объявило об освобождении всех акиматов от протестующих

Все акиматы в Казахстане освобождены от протестующих и взяты под охрану, на территории страны выставлены 70 блокпостов, сообщили в пресс-службе МВД Казахстана... РИА Новости, 07.01.2022

2022-01-07T07:57

2022-01-07T07:57

2022-01-07T08:12

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НУР-СУЛТАН, 7 янв - РИА Новости. Все акиматы в Казахстане освобождены от протестующих и взяты под охрану, на территории страны выставлены 70 блокпостов, сообщили в пресс-службе МВД Казахстана. "Все акиматы освобождены и взяты под усиленную охрану", - говорится в сообщении.В МВД сообщили, что "на территории страны выставлено 70 круглосуточных блокпостов". "26 вооруженных преступников ликвидировано и 18 ранено", - добавили в ведомстве.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.Утром 5 января президент страны Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы будут направлены на ограниченный период с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране.

https://ria.ru/20220105/kazakhstan-1766624135.html

https://ria.ru/20220106/rezidentsiya-1766786710.html

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в мире, казахстан, мвд казахстана