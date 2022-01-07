https://ria.ru/20220107/internet-1766846820.html

Токаев объявил частичное включение интернета в Казахстане

Токаев объявил частичное включение интернета в Казахстане - РИА Новости, 07.01.2022

Токаев объявил частичное включение интернета в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что принял решение включить интернет в ряде регионов в определенное время, при этом свободный доступ в интернет РИА Новости, 07.01.2022

2022-01-07T11:46

2022-01-07T11:46

2022-01-07T13:26

беспорядки в казахстане

касым-жомарт токаев

в мире

казахстан

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что принял решение включить интернет в ряде регионов в определенное время, при этом свободный доступ в интернет не означает свободное размещение измышлений, клеветы, подстрекательств."В связи со стабилизацией обстановки мною принято решение включить интернет-связь в отдельных регионах страны на определенные временные интервалы... Но предупреждаю, что свободный доступ в интернет не означает свободное размещение измышлений, клеветы, оскорблений, подстрекательских призывов", - заявил Токаев в ходе обращения на фоне беспорядков в стране.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220107/internet-1766820055.html

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касым-жомарт токаев, в мире, казахстан