GlobalCheck: в ряде регионов Казахстана включили интернет
GlobalCheck: "Казахтелеком" включил интернет в ряде регионов Казахстана
© Sputnik / Владислав Воднев
Военная техника на одной из улиц в Нур-Султан
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. "Казахтелеком" включил интернет в ряде регионов Казахстана, сообщает сервис по мониторингу блокировок в СНГ GlobalCheck.
Ранее сообщалось, что "Казахтелеком" снова отключает интернет, в частности проводной интернет не работает в Костанае.
"Доступ в интернет в Казахстане восстанавливается. "Казахтелеком" включил интернет, как минимум, в некоторых регионах", - говорится в сообщении сервиса в Telegram.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.
Утром 5 января президент страны Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы будут направлены на ограниченный период с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране.