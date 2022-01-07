https://ria.ru/20220107/granitsa-1766853023.html

Казахстан закрыл пять пунктов пропуска на границе с Киргизией

Казахстан закрыл пять пунктов пропуска на границе с Киргизией - РИА Новости, 07.01.2022

Казахстан закрыл пять пунктов пропуска на границе с Киргизией

Казахстан закрыл пять из семи КПП на границе с Киргизией, сообщили РИА Новости в пресс-центре киргизской погранслужбы. РИА Новости, 07.01.2022

2022-01-07T12:38

2022-01-07T12:38

2022-01-07T12:52

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БИШКЕК, 7 янв - РИА Новости. Казахстан закрыл пять из семи КПП на границе с Киргизией, сообщили РИА Новости в пресс-центре киргизской погранслужбы."С 7 января 2022 года в одностороннем порядке казахстанская сторона в связи с неисправностью Единой информационной системы Казахстана временно приостановила пропуск лиц, транспортных средств и грузов в пунктах пропуска "Кордай-автодорожный" (РК - Республика Казахстан) - "Ак-Жол-автодорожный" (КР - Кыргызская Республика), "Карасу-автодорожный" (РК) - "Ак-Тилек-автодорожный" (КР) в Чуйской области и "Кеген-автодорожный" (РК) - "Каркыра-автодорожный" (КР) в Иссык-Кульской области", - заявил представитель пресс-службы.Ранее сообщалось о закрытии еще двух КПП."Таким образом, по состоянию на 14.00 (11.00 мск) 7 января 2022 года в штатном режиме с учетом существующих ограничений, связанных с COVID-19, на кыргызско-казахстанском участке госграницы продолжают функционировать "Чалдыбар - автодорожный" в Чуйской области и "Чон-Капка - автодорожный" в Таласской области", - уточнили в ведомстве.Как добавил представитель погранведомства, транзитный проезд граждан Киргизии и третьих стран через территорию Казахстана в страны назначения временно запрещен.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.Утром 5 января президент страны Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы будут направлены на ограниченный период с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220107/besporyadki-1766852751.html

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