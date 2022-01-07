В некоторых регионах Казахстана ввели ограничения на продажу газа
На юге и западе Казахстана ввели ограничения на продажу сжиженного газа
© Sputnik / Жанна Етекбаева / Перейти в фотобанкОчередь к автозаправочной станции в городе Талдыкоргане
© Sputnik / Жанна Етекбаева
НУР-СУЛТАН, 7 янв - РИА Новости. Временные ограничения с реализацией сжиженного газа есть на юге и западе Казахстана из-за мер безопасности на заправках и отсутствия интернета, сообщает министерство энергетики страны.
"Имеются временные ограничения с реализацией сжиженного нефтяного газа в западных и южных регионах страны в связи с необходимостью соблюдения мер безопасности на заправках, а также в связи с отсутствием интернета для произведения взаиморасчета. Вместе с тем, с учетом стабилизации ситуации, владельцы автозаправок восстанавливают реализацию сжиженного газа", - сообщается в пресс-релизе ведомства.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.
Утром 5 января президент страны Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы будут направлены на ограниченный период с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране.