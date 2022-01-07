https://ria.ru/20220107/galapagossy-1766890073.html

На Галапагосских островах началось извержение вулкана

На Галапагосских островах началось извержение вулкана - РИА Новости, 07.01.2022

На Галапагосских островах началось извержение вулкана

Извержение вулкана началось на крупнейшем острове Галапагосского архипелага Исабела, известного своей уникальной фауной, сообщает Национальный парк Галапагос. РИА Новости, 07.01.2022

2022-01-07T18:27

2022-01-07T18:27

2022-01-07T19:46

в мире

вулкан

эквадор

галапагос

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/07/1766890559_0:235:2600:1698_1920x0_80_0_0_25b8f7f2c80b798b3647dcf4b9d49a26.jpg

БУЭНОС-АЙРЕС, 7 янв — РИА Новости. Извержение вулкана началось на крупнейшем острове Галапагосского архипелага Исабела, известного своей уникальной фауной, сообщает Национальный парк Галапагос."Вулкан Вольф начал извержение на острове Исабела, сообщают наши сотрудники, ставшие свидетелями произошедшего", — говорится в сообщении в Twitter.Институт геофизики Эквадора, которому принадлежит архипелаг, сообщил, что облака газа и пепла поднялись на высоту до 3,8 тысячи метров, по южному и юго-восточному склонам вулкана спускаются потоки лавы. "Поблизости нет населенных пунктов, которые могли бы быть затронуты активностью вулкана", — отмечает институт.На острове Исабела живут уникальные розовые игуаны, признанные отдельным видом только в 2009 году. Их популяция составляет около полутысячи особей, которые обитают в непосредственной близости от Вольфа, самого высокого из шести вулканов острова. Последний раз он извергался в 2015 году, а до того спал больше 30 лет.

https://ria.ru/20211225/palma-1765479114.html

эквадор

галапагос

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, вулкан, эквадор, галапагос