18:27 07.01.2022 (обновлено: 19:46 07.01.2022)
На Галапагосских островах началось извержение вулкана
На крупнейшем острове Галапагосского архипелага Исабела началось извержение вулкана
© AFP 2021 / Galapagos National Park/Wilson CabreraИзвержение вулкана Вольф на острове Исабела Галапагосского архипелага
Извержение вулкана Вольф на острове Исабела Галапагосского архипелага
БУЭНОС-АЙРЕС, 7 янв — РИА Новости. Извержение вулкана началось на крупнейшем острове Галапагосского архипелага Исабела, известного своей уникальной фауной, сообщает Национальный парк Галапагос.
"Вулкан Вольф начал извержение на острове Исабела, сообщают наши сотрудники, ставшие свидетелями произошедшего", — говорится в сообщении в Twitter.
Институт геофизики Эквадора, которому принадлежит архипелаг, сообщил, что облака газа и пепла поднялись на высоту до 3,8 тысячи метров, по южному и юго-восточному склонам вулкана спускаются потоки лавы. "Поблизости нет населенных пунктов, которые могли бы быть затронуты активностью вулкана", — отмечает институт.
На острове Исабела живут уникальные розовые игуаны, признанные отдельным видом только в 2009 году. Их популяция составляет около полутысячи особей, которые обитают в непосредственной близости от Вольфа, самого высокого из шести вулканов острова. Последний раз он извергался в 2015 году, а до того спал больше 30 лет.
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