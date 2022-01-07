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https://ria.ru/20220107/evropa-1766901149.html
Генсек НАТО считает опасность "конфликта" в Европе из-за Украины реальной
Генсек НАТО считает опасность "конфликта" в Европе из-за Украины реальной - РИА Новости, 07.01.2022
Генсек НАТО считает опасность "конфликта" в Европе из-за Украины реальной
Генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам виртуального заседания министров иностранных дел стран блока заявил, что считает реальной опасность конфликта в Европе... РИА Новости, 07.01.2022
2022-01-07T20:32
2022-01-07T21:02
в мире
украина
киев
йенс столтенберг
вена
дмитрий песков
нато
совет россия-нато
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БРЮССЕЛЬ, 7 янв — РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам виртуального заседания министров иностранных дел стран блока заявил, что считает реальной опасность конфликта в Европе из-за ситуации вокруг Украины."Мы сожалеем, что несмотря на призывы международного сообщества в течение нескольких недель Россия не предприняла шагов по деэскалации. Наращивание военного потенциала России продолжается… Существует реальная опасность конфликта. Агрессивные действия России подрывают безопасность в Европе", - сказал он.Генсек также упомянул некую "риторику России" и "действия в отношении Украины в прошлые годы".МИД России уже не раз опровергал сообщения о том, что Москва "стягивает силы" к границе с Украиной. Как указывал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, государства вправе перемещать войска в пределах своей территории и на свое усмотрение — это никому не угрожает и никого не должно волновать. При этом любая страна, у рубежей которой есть нестабильный регион, примет необходимые меры для собственной безопасности.Сами же США и их союзники по НАТО в последнее время значительно увеличили военную активность в Черном море. Как полагают в Минобороны, Штаты пытаются создать группировку войск у российских границ, а одна из целей Вашингтона — военное освоение Украины. НАТО наращивает поставки вооружений на Украину, где также возросло число западных инструкторов, указывали в МИД. По мнению главы ведомства Сергея Лаврова, это может спровоцировать украинские власти "на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России.Как считают в Кремле, Киев делает ставку на силовое решение. В российском МИД отмечали, что Украина сосредоточила на границе с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками половину личного состава армии и обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.Владимир Путин ранее подчеркивал, что дальнейшее расширение НАТО на восток и размещение на украинской территории и в сопредельных с Россией странах наступательных вооружений — это красные линии для Москвы.На следующей неделе Россия и США проведут в Женеве очередной раунд диалога о стратегической стабильности, после которого в Брюсселе состоится заседание Совета Россия — НАТО, а в Вене — консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
https://ria.ru/20220107/nato-1766900039.html
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в мире, украина, киев, йенс столтенберг, вена, дмитрий песков, нато, совет россия-нато, россия
20:32 07.01.2022 (обновлено: 21:02 07.01.2022)
 
Генсек НАТО считает опасность "конфликта" в Европе из-за Украины реальной

Генсек НАТО Столтенберг считает опасность "конфликта" в Европе из-за Украины реальной

© REUTERS / Johanna GeronГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступает на пресс-конференции в Брюсселе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступает на пресс-конференции в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.01.2022
© REUTERS / Johanna Geron
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БРЮССЕЛЬ, 7 янв — РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам виртуального заседания министров иностранных дел стран блока заявил, что считает реальной опасность конфликта в Европе из-за ситуации вокруг Украины.
"Мы сожалеем, что несмотря на призывы международного сообщества в течение нескольких недель Россия не предприняла шагов по деэскалации. Наращивание военного потенциала России продолжается… Существует реальная опасность конфликта. Агрессивные действия России подрывают безопасность в Европе", - сказал он.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.01.2022
20:22
Главы МИД стран НАТО призвали к диалогу по ситуации вокруг Украины
Генсек также упомянул некую "риторику России" и "действия в отношении Украины в прошлые годы".
МИД России уже не раз опровергал сообщения о том, что Москва "стягивает силы" к границе с Украиной. Как указывал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, государства вправе перемещать войска в пределах своей территории и на свое усмотрение — это никому не угрожает и никого не должно волновать. При этом любая страна, у рубежей которой есть нестабильный регион, примет необходимые меры для собственной безопасности.
Сами же США и их союзники по НАТО в последнее время значительно увеличили военную активность в Черном море. Как полагают в Минобороны, Штаты пытаются создать группировку войск у российских границ, а одна из целей Вашингтона — военное освоение Украины. НАТО наращивает поставки вооружений на Украину, где также возросло число западных инструкторов, указывали в МИД. По мнению главы ведомства Сергея Лаврова, это может спровоцировать украинские власти "на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России.
Как считают в Кремле, Киев делает ставку на силовое решение. В российском МИД отмечали, что Украина сосредоточила на границе с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками половину личного состава армии и обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 07.01.2022
19:14
В НАТО заявили, что готовы выслушать озабоченности России по безопасности
Владимир Путин ранее подчеркивал, что дальнейшее расширение НАТО на восток и размещение на украинской территории и в сопредельных с Россией странах наступательных вооружений — это красные линии для Москвы.
На следующей неделе Россия и США проведут в Женеве очередной раунд диалога о стратегической стабильности, после которого в Брюсселе состоится заседание Совета Россия — НАТО, а в Вене — консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 07.01.2022
20:26
СМИ узнали, что Белый дом подготовил новый пакет военной помощи Украине
 
В миреУкраинаКиевЙенс СтолтенбергВенаДмитрий ПесковНАТОСовет Россия-НАТОРоссия
 
 
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