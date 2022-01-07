20:32 07.01.2022 (обновлено: 21:02 07.01.2022)
Генсек НАТО считает опасность "конфликта" в Европе из-за Украины реальной
Генсек НАТО Столтенберг считает опасность "конфликта" в Европе из-за Украины реальной
© REUTERS / Johanna GeronГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступает на пресс-конференции в Брюсселе
БРЮССЕЛЬ, 7 янв — РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам виртуального заседания министров иностранных дел стран блока заявил, что считает реальной опасность конфликта в Европе из-за ситуации вокруг Украины.
"Мы сожалеем, что несмотря на призывы международного сообщества в течение нескольких недель Россия не предприняла шагов по деэскалации. Наращивание военного потенциала России продолжается… Существует реальная опасность конфликта. Агрессивные действия России подрывают безопасность в Европе", - сказал он.
Генсек также упомянул некую "риторику России" и "действия в отношении Украины в прошлые годы".
МИД России уже не раз опровергал сообщения о том, что Москва "стягивает силы" к границе с Украиной. Как указывал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, государства вправе перемещать войска в пределах своей территории и на свое усмотрение — это никому не угрожает и никого не должно волновать. При этом любая страна, у рубежей которой есть нестабильный регион, примет необходимые меры для собственной безопасности.
Сами же США и их союзники по НАТО в последнее время значительно увеличили военную активность в Черном море. Как полагают в Минобороны, Штаты пытаются создать группировку войск у российских границ, а одна из целей Вашингтона — военное освоение Украины. НАТО наращивает поставки вооружений на Украину, где также возросло число западных инструкторов, указывали в МИД. По мнению главы ведомства Сергея Лаврова, это может спровоцировать украинские власти "на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России.
Как считают в Кремле, Киев делает ставку на силовое решение. В российском МИД отмечали, что Украина сосредоточила на границе с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками половину личного состава армии и обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.
Владимир Путин ранее подчеркивал, что дальнейшее расширение НАТО на восток и размещение на украинской территории и в сопредельных с Россией странах наступательных вооружений — это красные линии для Москвы.
На следующей неделе Россия и США проведут в Женеве очередной раунд диалога о стратегической стабильности, после которого в Брюсселе состоится заседание Совета Россия — НАТО, а в Вене — консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.