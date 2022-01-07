13:55 07.01.2022 (обновлено: 13:58 07.01.2022)
Ветеран "Альфы" назвал причину беспорядков в Казахстане
Ветеран "Альфы" Гончаров: к событиям в Казахстане привело противоборство местных элит
© Sputnik / Абзал Калиев
Военная техника на одной из улиц в Нур-Султане
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. События в Казахстане стали результатом противоборства среди местных элит, в том числе на уровне силовых ведомств страны, ибо подготовку многих тысяч боевиков невозможно было не заметить, заявил РИА Новости почётный президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.
Ранее в пятницу президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что на только на Алма-Ату напали 20 тысяч бандитов, и "критически важно" понять, почему государство "проспало" подпольную подготовку спящих ячеек боевиков.
"Проспало" ли казахстанское государство подготовку боевиков - "это совершенно четкая постановка вопроса", подчеркнул Гончаров. Вероятность не заметить формирование большого числа подпольных ячеек составляет лишь "малую долю процента", добавил собеседник агентства.
По его словам, произошедшее в Казахстане - "это в прямом смысле мятеж". "Это столкновение элит на фоне протестных настроений, которые накопились в Казахстане", - добавил он. И такое противодействие, судя по всему, имело место на уровне органов власти и силовых ведомств Казахстана, считает Гончаров.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актауна западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно превратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.
Утром 5 января президент страны Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы будут направлены на ограниченный период с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране.