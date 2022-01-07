https://ria.ru/20220107/elity-1766862734.html

Ветеран "Альфы" назвал причину беспорядков в Казахстане

Ветеран "Альфы" назвал причину беспорядков в Казахстане - РИА Новости, 07.01.2022

Ветеран "Альфы" назвал причину беспорядков в Казахстане

События в Казахстане стали результатом противоборства среди местных элит, в том числе на уровне силовых ведомств страны, ибо подготовку многих тысяч боевиков... РИА Новости, 07.01.2022

2022-01-07T13:55

2022-01-07T13:55

2022-01-07T13:58

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

алма-ата

сергей гончаров

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. События в Казахстане стали результатом противоборства среди местных элит, в том числе на уровне силовых ведомств страны, ибо подготовку многих тысяч боевиков невозможно было не заметить, заявил РИА Новости почётный президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.Ранее в пятницу президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что на только на Алма-Ату напали 20 тысяч бандитов, и "критически важно" понять, почему государство "проспало" подпольную подготовку спящих ячеек боевиков."Проспало" ли казахстанское государство подготовку боевиков - "это совершенно четкая постановка вопроса", подчеркнул Гончаров. Вероятность не заметить формирование большого числа подпольных ячеек составляет лишь "малую долю процента", добавил собеседник агентства.По его словам, произошедшее в Казахстане - "это в прямом смысле мятеж". "Это столкновение элит на фоне протестных настроений, которые накопились в Казахстане", - добавил он. И такое противодействие, судя по всему, имело место на уровне органов власти и силовых ведомств Казахстана, считает Гончаров.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актауна западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно превратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.Утром 5 января президент страны Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы будут направлены на ограниченный период с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220106/zhirinovskiy-1766756614.html

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в мире, казахстан, алма-ата, сергей гончаров