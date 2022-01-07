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Токаев пообещал поэтапно снимать режим ЧС в регионах Казахстана

Токаев пообещал поэтапно снимать режим ЧС в регионах Казахстана - РИА Новости, 07.01.2022

Токаев пообещал поэтапно снимать режим ЧС в регионах Казахстана

Все требования граждан Казахстана, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны, заявил в ходе обращения к народу президент страны Касым-Жомарт Токаев. РИА Новости, 07.01.2022

2022-01-07T11:45

2022-01-07T11:45

2022-01-07T15:07

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

касым-жомарт токаев

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НУР-СУЛТАН, 7 янв - РИА Новости. Все требования граждан Казахстана, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны, заявил в ходе обращения к народу президент страны Касым-Жомарт Токаев."Поэтому в регионах, где сохранена стабильная ситуация, мы поэтапно снимем режим чрезвычайного положения", - дополнил Токаев.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.Утром 5 января президент страны Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы будут направлены на ограниченный период с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

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Обращение президента Казахстана Токаева к нации Публикуем полное видеовыступление обращения президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева 2022-01-07T11:45 true PT8M07S

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в мире, казахстан, касым-жомарт токаев