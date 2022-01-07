https://ria.ru/20220107/braziliya-1766817773.html

В Бразилии зафиксировали первую смерть от омикрон-штамма, сообщили СМИ

В Бразилии зафиксировали первую смерть от омикрон-штамма, сообщили СМИ - РИА Новости, 07.01.2022

В Бразилии зафиксировали первую смерть от омикрон-штамма, сообщили СМИ

Власти Бразилии зафиксировали первую смерть от штамма коронавируса "омикрон", речь о человеке с хроническими заболеваниями, сообщает новостной портал G1. РИА Новости, 07.01.2022

2022-01-07T05:17

2022-01-07T05:17

2022-01-07T05:17

распространение коронавируса

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бразилия

коронавирус covid-19

омикрон-штамм коронавируса

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БУЭНОС-АЙРЕС, 7 янв - РИА Новости. Власти Бразилии зафиксировали первую смерть от штамма коронавируса "омикрон", речь о человеке с хроническими заболеваниями, сообщает новостной портал G1.Речь о человеке 68 лет, который страдал гипертонией и хроническим заболеванием легких.Он был привит тремя дозами вакцины.

https://ria.ru/20220105/omikron-1766651869.html

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в мире, бразилия, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса