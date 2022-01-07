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В Бразилии зафиксировали первую смерть от омикрон-штамма, сообщили СМИ
В Бразилии зафиксировали первую смерть от омикрон-штамма, сообщили СМИ - РИА Новости, 07.01.2022
В Бразилии зафиксировали первую смерть от омикрон-штамма, сообщили СМИ
Власти Бразилии зафиксировали первую смерть от штамма коронавируса "омикрон", речь о человеке с хроническими заболеваниями, сообщает новостной портал G1. РИА Новости, 07.01.2022
2022-01-07T05:17
2022-01-07T05:17
2022-01-07T05:17
распространение коронавируса
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бразилия
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
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БУЭНОС-АЙРЕС, 7 янв - РИА Новости. Власти Бразилии зафиксировали первую смерть от штамма коронавируса "омикрон", речь о человеке с хроническими заболеваниями, сообщает новостной портал G1.Речь о человеке 68 лет, который страдал гипертонией и хроническим заболеванием легких.Он был привит тремя дозами вакцины.
https://ria.ru/20220105/omikron-1766651869.html
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в мире, бразилия, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
В Бразилии зафиксировали первую смерть от омикрон-штамма, сообщили СМИ
G1: в Бразилии зафиксировали первую смерть от штамма "омикрон", умерший был вакцинирован