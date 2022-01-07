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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220107/braziliya-1766817773.html
В Бразилии зафиксировали первую смерть от омикрон-штамма, сообщили СМИ
В Бразилии зафиксировали первую смерть от омикрон-штамма, сообщили СМИ - РИА Новости, 07.01.2022
В Бразилии зафиксировали первую смерть от омикрон-штамма, сообщили СМИ
Власти Бразилии зафиксировали первую смерть от штамма коронавируса "омикрон", речь о человеке с хроническими заболеваниями, сообщает новостной портал G1. РИА Новости, 07.01.2022
2022-01-07T05:17
2022-01-07T05:17
распространение коронавируса
в мире
бразилия
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
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БУЭНОС-АЙРЕС, 7 янв - РИА Новости. Власти Бразилии зафиксировали первую смерть от штамма коронавируса "омикрон", речь о человеке с хроническими заболеваниями, сообщает новостной портал G1.Речь о человеке 68 лет, который страдал гипертонией и хроническим заболеванием легких.Он был привит тремя дозами вакцины.
https://ria.ru/20220105/omikron-1766651869.html
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в мире, бразилия, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
05:17 07.01.2022
 
В Бразилии зафиксировали первую смерть от омикрон-штамма, сообщили СМИ

G1: в Бразилии зафиксировали первую смерть от штамма "омикрон", умерший был вакцинирован

© AP Photo / Bruna PradoБразилия
Бразилия - РИА Новости, 1920, 07.01.2022
© AP Photo / Bruna Prado
Бразилия
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БУЭНОС-АЙРЕС, 7 янв - РИА Новости. Власти Бразилии зафиксировали первую смерть от штамма коронавируса "омикрон", речь о человеке с хроническими заболеваниями, сообщает новостной портал G1.
"В Апаресида-ди-Гояния (штат Гояс) зарегистрирована первая смерть от варианта "омикрон". Погибший - человек пожилого возраста", - отмечает СМИ.
Речь о человеке 68 лет, который страдал гипертонией и хроническим заболеванием легких.
Он был привит тремя дозами вакцины.
Коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
5 января, 17:18Распространение коронавируса
Врач рассказал, что в организме больше всего страдает от "омикрона"
 
Распространение коронавирусаВ миреБразилияКоронавирус COVID-19Омикрон-штамм коронавируса
 
 
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