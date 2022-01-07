https://ria.ru/20220107/bogosluzhenie-1766811496.html

Путин встретил Рождество в храме в Ново-Огарево

Путин встретил Рождество в храме в Ново-Огарево - РИА Новости, 07.01.2022

Путин встретил Рождество в храме в Ново-Огарево

Президент России Владимир Путин встретил Рождество в храме Спаса Нерукотворного Образа, который находится на территории его подмосковной резиденции в... РИА Новости, 07.01.2022

2022-01-07T00:39

2022-01-07T00:39

2022-01-07T07:35

религия

владимир путин

россия

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НОВО-ОГАРЕВО, 7 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретил Рождество в храме Спаса Нерукотворного Образа, который находится на территории его подмосковной резиденции в Ново-Огарево.Глава государства пришел на праздничную службу в костюме, но без галстука. Он поставил свечи перед иконой Рождества Христова.В прошлом году Путин встретил один из самых важных для православных праздник в церкви Николы на острове Липно в Новгородской области. Там он уже бывал в 2016 году. Глава государства также не раз отмечал Рождество в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга.Села Огарево и Усово возникли в середине XV века. К концу XVII века они фактически слились. После этого в документах периодически появляется другое название сел – "Спасское", по наименованию деревянной церкви Спаса Нерукотворного Образа 1627 года постройки. В 1765 году на этом же месте была возведена каменная церковь, освященная под тем же именем. Ее серьезно перестроили в 1940-х годах.До настоящего времени на территории Ново-Огарево сохранились возведенный в 1765 году храм Спаса Нерукотворного Образа, парк с ландшафтным дизайном и пруды.В 2004 году храм отреставрировали с элементами реконструкции. Ныне он является домовой церковью резиденции Ново-Огарево.

https://ria.ru/20220107/rozhdestvo-1766811144.html

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владимир путин, россия