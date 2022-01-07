Токаев пообещал "разбор полетов" по деятельности силовиков в Казахстане
Президент Казахстана Токаев призвал выяснить, почему силовики проспали ячейки боевиков
© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкСотрудники полиции у здания маслихата в Нур-Султане
© Sputnik / Владислав Воднев
Сотрудники полиции у здания маслихата в Нур-Султане
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что предстоит разбор полетов по деятельности силовиков в Казахстане, почему "проспали" спящие ячейки боевиков.
"Предстоит "разбор полетов" в связи с действиями правоохранительных органов и армии, а также их межведомственной координацией", - заявил Токаев в обращении в пятницу.
Токаев отметил, что критически важно понять, почему государство "проспало" подпольную подготовку терактов спящих ячеек боевиков.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.
Утром 5 января президент страны отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы будут направлены на ограниченный период с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране.