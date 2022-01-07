https://ria.ru/20220107/blinken-1766908367.html

Блинкен призвал власти Казахстана пропорционально ответить на протесты

Блинкен призвал власти Казахстана пропорционально ответить на протесты - РИА Новости, 07.01.2022

Блинкен призвал власти Казахстана пропорционально ответить на протесты

США обеспокоены событиями в Казахстане, но считают, что республика может справиться с ситуацией и без помощи ОДКБ, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. РИА Новости, 07.01.2022

2022-01-07T22:11

2022-01-07T22:11

2022-01-07T22:11

беспорядки в казахстане

в мире

сша

вашингтон (город)

оон

одкб

жанаозен

энтони блинкен

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737269161_0:74:3072:1802_1920x0_80_0_0_64da71e8f762461164b3249cc7879c84.jpg

ВАШИНГТОН, 7 янв - РИА Новости. США обеспокоены событиями в Казахстане, но считают, что республика может справиться с ситуацией и без помощи ОДКБ, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен."Мы очень обеспокоены режимом ЧС в Казахстане, мы предупредили власти, что отвечать нужно пропорционально, подходящим образом, таким, который согласуется с правами протестующих", - сказал Блинкен журналистам.Он подчеркнул, что США осуждают любое насилие и высоко ценят отношения с Казахстаном, призывая стороны найти мирное разрешение ситуации.Блинкен заявил, что запрос Казахстана в ОДКБ вызывает вопросы у США. По оценкам Вашингтона, у республики достаточно ресурсов для самостоятельного разрешения ситуации, заявил Блинкен. "Неясно, зачем они почувствовали нужду во внешней помощи", - сказал госсекретарь.Беспорядки он объяснил экономическими причинами."Один урок из прошлой истории: когда в твоем доме оказались русские, их бывает сложно заставить уйти", - сказал Блинкен.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220107/kazakhstan-1766842283.html

сша

вашингтон (город)

жанаозен

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, вашингтон (город), оон, одкб, жанаозен, энтони блинкен, касым-жомарт токаев