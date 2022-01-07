https://ria.ru/20220107/bishkek-1766810559.html

В Бишкеке прокомментировали информацию о приземлении самолетов Назарбаева

В Бишкеке прокомментировали информацию о приземлении самолетов Назарбаева - РИА Новости, 07.01.2022

В Бишкеке прокомментировали информацию о приземлении самолетов Назарбаева

Аэропорт столицы Киргизии Бишкека не располагает информацией о приземлении там самолетов семьи первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, сообщили РИА РИА Новости, 07.01.2022

2022-01-07T00:09

2022-01-07T00:09

2022-01-07T05:17

беспорядки в казахстане

в мире

киргизия

жанаозен

актау

касым-жомарт токаев

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БИШКЕК, 7 янв - РИА Новости. Аэропорт столицы Киргизии Бишкека не располагает информацией о приземлении там самолетов семьи первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, сообщили РИА Новости в четверг в справочной аэропорта.Ранее ряд СМИ сообщил о том, что в международном аэропорту "Манас" приземлились два частных самолета, якобы принадлежащих семье Назарбаева. Один из них прибыл из Македонии, второй — из Объединенных Арабских Эмиратов. Спустя некоторое время оба борта покинули аэропорт киргизской столицы."Мы не располагаем подобной информацией", - ответили РИА Новости в аэропорту на вопрос, были ли на борту члены семьи Назарбаева. Также в воздушной гавани не смогли подтвердить, что самолеты принадлежат семье бывшего президента Казахстана.Массовые беспорядки в КазахстанеАкции протеста в Казахстане начались в первые дни нового года. Жители городов Жанаозен и Актау, которые находятся в нефтедобывающей Мангистауской области, вышли на митинги, протестуя против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, используемый как топливо для автомобилей. В республиканском Минэнерго объяснили, что с 1 января его стоимость стала формироваться на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения.Четвертого января власти сообщили, что готовы выполнить главное требование митингующих — снизить цены на газ. Несмотря на это, протесты начались в других городах. Затем Токаев отправил в отставку правительство. Он также объявил, что становится главой Совета безопасности, которым ранее руководил первый президент республики Нурсултан Назарбаев. Правительство на 180 дней ввело государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо. На всей территории страны ввели режим чрезвычайного положения.Президент предупредил протестующих, что власти будут принимать самые жесткие меры против нарушителей, так как в результате беспорядков погибли и пострадали силовики. Вдобавок протестующие предприняли несколько попыток штурма административных зданий и управлений полиции, во время которых убиты десятки человек.МИД России рассматривает события в Казахстане как инспирированную извне попытку насильственным путем подорвать безопасность и целостность государства.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220105/pamyatnik-1766663598.html

https://ria.ru/20220105/nazarbaev-1766652844.html

киргизия

жанаозен

актау

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в мире, киргизия, жанаозен, актау, касым-жомарт токаев