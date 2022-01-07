Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220107/bishkek-1766810559.html
В Бишкеке прокомментировали информацию о приземлении самолетов Назарбаева
В Бишкеке прокомментировали информацию о приземлении самолетов Назарбаева - РИА Новости, 07.01.2022
В Бишкеке прокомментировали информацию о приземлении самолетов Назарбаева
Аэропорт столицы Киргизии Бишкека не располагает информацией о приземлении там самолетов семьи первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, сообщили РИА РИА Новости, 07.01.2022
2022-01-07T00:09
2022-01-07T05:17
беспорядки в казахстане
в мире
киргизия
жанаозен
актау
касым-жомарт токаев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98621/20/986212061_0:165:2988:1846_1920x0_80_0_0_df18e189ea877e049df1d74f060579ac.jpg
БИШКЕК, 7 янв - РИА Новости. Аэропорт столицы Киргизии Бишкека не располагает информацией о приземлении там самолетов семьи первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, сообщили РИА Новости в четверг в справочной аэропорта.Ранее ряд СМИ сообщил о том, что в международном аэропорту "Манас" приземлились два частных самолета, якобы принадлежащих семье Назарбаева. Один из них прибыл из Македонии, второй — из Объединенных Арабских Эмиратов. Спустя некоторое время оба борта покинули аэропорт киргизской столицы."Мы не располагаем подобной информацией", - ответили РИА Новости в аэропорту на вопрос, были ли на борту члены семьи Назарбаева. Также в воздушной гавани не смогли подтвердить, что самолеты принадлежат семье бывшего президента Казахстана.Массовые беспорядки в КазахстанеАкции протеста в Казахстане начались в первые дни нового года. Жители городов Жанаозен и Актау, которые находятся в нефтедобывающей Мангистауской области, вышли на митинги, протестуя против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, используемый как топливо для автомобилей. В республиканском Минэнерго объяснили, что с 1 января его стоимость стала формироваться на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения.Четвертого января власти сообщили, что готовы выполнить главное требование митингующих — снизить цены на газ. Несмотря на это, протесты начались в других городах. Затем Токаев отправил в отставку правительство. Он также объявил, что становится главой Совета безопасности, которым ранее руководил первый президент республики Нурсултан Назарбаев. Правительство на 180 дней ввело государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо. На всей территории страны ввели режим чрезвычайного положения.Президент предупредил протестующих, что власти будут принимать самые жесткие меры против нарушителей, так как в результате беспорядков погибли и пострадали силовики. Вдобавок протестующие предприняли несколько попыток штурма административных зданий и управлений полиции, во время которых убиты десятки человек.МИД России рассматривает события в Казахстане как инспирированную извне попытку насильственным путем подорвать безопасность и целостность государства.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220105/pamyatnik-1766663598.html
https://ria.ru/20220105/nazarbaev-1766652844.html
киргизия
жанаозен
актау
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98621/20/986212061_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_97a8d2a585c193b7395a3aef706f2cff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киргизия, жанаозен, актау, касым-жомарт токаев
00:09 07.01.2022 (обновлено: 05:17 07.01.2022)
 
В Бишкеке прокомментировали информацию о приземлении самолетов Назарбаева

Аэропорт Бишкека не располагает информацией о приземлении самолетов семьи Назарбаева

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкНурсултан Назарбаев
Нурсултан Назарбаев - РИА Новости, 1920, 07.01.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Нурсултан Назарбаев
Читать ria.ru в
БИШКЕК, 7 янв - РИА Новости. Аэропорт столицы Киргизии Бишкека не располагает информацией о приземлении там самолетов семьи первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, сообщили РИА Новости в четверг в справочной аэропорта.
Ранее ряд СМИ сообщил о том, что в международном аэропорту "Манас" приземлились два частных самолета, якобы принадлежащих семье Назарбаева. Один из них прибыл из Македонии, второй — из Объединенных Арабских Эмиратов. Спустя некоторое время оба борта покинули аэропорт киргизской столицы.
Сносят памятник Назарбаеву в казахстанском городе Талдыкоргане
5 января, 19:35Беспорядки в Казахстане
В городе Талдыкорган снесли памятник Назарбаеву
"Мы не располагаем подобной информацией", - ответили РИА Новости в аэропорту на вопрос, были ли на борту члены семьи Назарбаева. Также в воздушной гавани не смогли подтвердить, что самолеты принадлежат семье бывшего президента Казахстана.

Массовые беспорядки в Казахстане

Акции протеста в Казахстане начались в первые дни нового года. Жители городов Жанаозен и Актау, которые находятся в нефтедобывающей Мангистауской области, вышли на митинги, протестуя против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, используемый как топливо для автомобилей. В республиканском Минэнерго объяснили, что с 1 января его стоимость стала формироваться на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения.
Четвертого января власти сообщили, что готовы выполнить главное требование митингующих — снизить цены на газ. Несмотря на это, протесты начались в других городах. Затем Токаев отправил в отставку правительство. Он также объявил, что становится главой Совета безопасности, которым ранее руководил первый президент республики Нурсултан Назарбаев. Правительство на 180 дней ввело государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо. На всей территории страны ввели режим чрезвычайного положения.
Президент предупредил протестующих, что власти будут принимать самые жесткие меры против нарушителей, так как в результате беспорядков погибли и пострадали силовики. Вдобавок протестующие предприняли несколько попыток штурма административных зданий и управлений полиции, во время которых убиты десятки человек.
МИД России рассматривает события в Казахстане как инспирированную извне попытку насильственным путем подорвать безопасность и целостность государства.
Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>
Бывший глава Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
5 января, 17:29Беспорядки в Казахстане
Эксперт объяснил отставку Назарбаева с поста председателя СБ Казахстана
 
Беспорядки в КазахстанеВ миреКиргизияЖанаозенАктауКасым-Жомарт Токаев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:18Путин поздравил россиян с Рождеством
09:18Аэропорт Алма-Аты продлил ограничение на время работы в пятницу
09:15В Казахстане отключили интернет
09:15В Казахстане полностью восстановили железнодорожное сообщение
09:06В Приморье нашли убитого человеком амурского тигренка
09:04МЧС установило личности погибших при крушении вертолета в Башкирии
08:46Военные на центральной площади Алма-Аты предупредили о скорой зачистке
08:45Власти Казахстана рассказали о работе миротворцев ОДКБ
08:41СМИ: радикалы пытались захватить Академию погранслужбы КНБ в Алма-Ате
08:34Полиция в Нур-Султане опровергла информацию о попытках ввоза оружия в город
08:33Умер второй пострадавший при жесткой посадке вертолета в Башкирии
08:31Протесты в Казахстане возглавили бандиты и террористы, заявили власти
08:17В центре Алма-Аты началась перестрелка
08:16В Казахстане заявили, что захватчики действовали профессионально
08:15В Казахстане заявили о восстановлении правопорядка во всех регионах страны
08:14В Киргизии рассказали, сколько миротворцев поедут в Казахстан по линии ОДКБ
08:13В нацгвардии Казахстана рассказали о потерях из-за массовых беспорядков
08:09МВД Казахстана подтвердило ликвидацию 26 вооруженных преступников
08:06Три человека погибли и семь пострадали в ДТП в Ульяновской области
08:03В Алма-Ате проводят зачистку улиц
Лента новостейМолния
Путин поздравил россиян с РождествомАэропорт Алма-Аты продлил ограничение на время работы в пятницуВ Казахстане отключили интернетВ Казахстане полностью восстановили железнодорожное сообщениеВ Приморье нашли убитого человеком амурского тигренкаМЧС установило личности погибших при крушении вертолета в БашкирииВоенные на центральной площади Алма-Аты предупредили о скорой зачисткеВласти Казахстана рассказали о работе миротворцев ОДКБСМИ: радикалы пытались захватить Академию погранслужбы КНБ в Алма-АтеПолиция в Нур-Султане опровергла информацию о попытках ввоза оружия в городУмер второй пострадавший при жесткой посадке вертолета в БашкирииПротесты в Казахстане возглавили бандиты и террористы, заявили властиВ центре Алма-Аты началась перестрелкаВ Казахстане заявили, что захватчики действовали профессиональноВ Казахстане заявили о восстановлении правопорядка во всех регионах страныВ Киргизии рассказали, сколько миротворцев поедут в Казахстан по линии ОДКБВ нацгвардии Казахстана рассказали о потерях из-за массовых беспорядковМВД Казахстана подтвердило ликвидацию 26 вооруженных преступниковТри человека погибли и семь пострадали в ДТП в Ульяновской областиВ Алма-Ате проводят зачистку улиц