00:09 07.01.2022 (обновлено: 05:17 07.01.2022)
В Бишкеке прокомментировали информацию о приземлении самолетов Назарбаева
Аэропорт Бишкека не располагает информацией о приземлении самолетов семьи Назарбаева
Нурсултан Назарбаев
Ранее ряд СМИ сообщил о том, что в международном аэропорту "Манас" приземлились два частных самолета, якобы принадлежащих семье Назарбаева. Один из них прибыл из Македонии, второй — из Объединенных Арабских Эмиратов. Спустя некоторое время оба борта покинули аэропорт киргизской столицы.
"Мы не располагаем подобной информацией", - ответили РИА Новости в аэропорту на вопрос, были ли на борту члены семьи Назарбаева. Также в воздушной гавани не смогли подтвердить, что самолеты принадлежат семье бывшего президента Казахстана.
Массовые беспорядки в Казахстане
Акции протеста в Казахстане начались в первые дни нового года. Жители городов Жанаозен и Актау, которые находятся в нефтедобывающей Мангистауской области, вышли на митинги, протестуя против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, используемый как топливо для автомобилей. В республиканском Минэнерго объяснили, что с 1 января его стоимость стала формироваться на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения.
Четвертого января власти сообщили, что готовы выполнить главное требование митингующих — снизить цены на газ. Несмотря на это, протесты начались в других городах. Затем Токаев отправил в отставку правительство. Он также объявил, что становится главой Совета безопасности, которым ранее руководил первый президент республики Нурсултан Назарбаев. Правительство на 180 дней ввело государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо. На всей территории страны ввели режим чрезвычайного положения.
Президент предупредил протестующих, что власти будут принимать самые жесткие меры против нарушителей, так как в результате беспорядков погибли и пострадали силовики. Вдобавок протестующие предприняли несколько попыток штурма административных зданий и управлений полиции, во время которых убиты десятки человек.
МИД России рассматривает события в Казахстане как инспирированную извне попытку насильственным путем подорвать безопасность и целостность государства.