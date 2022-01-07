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Жители Алма-Аты о беспорядках: больше всего пугает чувство беззащитности

Жители Алма-Аты о беспорядках: больше всего пугает чувство беззащитности - РИА Новости, 07.01.2022

Жители Алма-Аты о беспорядках: больше всего пугает чувство беззащитности

Начавшиеся вечером 4 января митинги и акции протеста, переросшие в массовые беспорядки, атаки на органы государственной власти, сотрудников органов правопорядка РИА Новости, 07.01.2022

2022-01-07T15:55

2022-01-07T15:55

2022-01-07T18:39

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

алма-ата

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касым-жомарт токаев

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АЛМА-АТА, 7 янв - РИА Новости. Начавшиеся вечером 4 января митинги и акции протеста, переросшие в массовые беспорядки, атаки на органы государственной власти, сотрудников органов правопорядка и мародерство, вызвали у жителей Алма-Аты состояние ступора и растерянности.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.Утром 5 января президент страны Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы будут направлены на ограниченный период с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране.Апокалипсис сегодня"Это все настолько сюрреалистично, что невозможно поверить в реальность происходящего. Такое ощущение, что мы оказались на площадке, где снимают постапокалиптический фильм", - говорит жительница престижного алма-атинского микрорайона "Самал" Сауле, показывая на сгоревшие здания акимата (мэрии) города и местной резиденции президента страны.Острое чувство незащищенности вызывает вид сгоревших пожарных и полицейских автомашин, дымящихся на проезжей части улицы Назарбаева. Обычно этот центральный проспект города образцовый с точки зрения соблюдения правил дорожного движения, так как усиленно патрулируется полицией.Сегодня же никто не спешит убрать с дороги сгоревшую спецтехнику и даже разбитую легковушку с телом человека внутри. Разбросанные тут и там элементы защитной амуниции и военной формы дополняют ужасающую картину."Позавчера (5 января - ред.) мы из окна смотрели, как толпы молодых людей громили магазины и банкоматы и испытали при этом острое чувство беспомощности. Мы видели, как мародёры не спешили, они были настолько уверены в своей безнаказанности, что не спеша грузили в свои машины ворованную электронику, бытовую технику, драгоценности из ювелирного магазина. Они четко понимали, что полиции вообще не до них", - продолжила собеседница агентства.По ее словам, случившееся привело к возникновению у неё новых фобий. "Я молю Бога, чтобы в нашем высотном доме не случился пожар, потому что не уверена, что пожарные вообще приедут, учитывая, сколько их автомашин сгорело во время беспорядков. Я даже в лифт боюсь заходить, вдруг он застрянет, а с этими перебоями со связью, придут ли на помощь спасатели?" - отметила она."Власти в SMS-рассылке и по телевизору постоянно предупреждают, чтобы никто не выходил из дома. Но если они смогли взять штурмом акимат и местную резиденцию президента, то что им помешает вламываться в квартиры простых горожан?" - добавила Сауле.Хаос на дорогахЕще одним новым для города явлением стало огромное количество автомашин без номеров, грубо и демонстративно нарушающих правила дорожного движения. Предположительно, ими управляют участники массовых беспорядков, так как только они ведут себя с такой высокой степенью игнорирования законов.Корреспондент РИА Новости лично видел, как водители таких автомашин попадали в ДТП и уезжали с места происшествия, даже не выходя из салона. Тот факт, как часто такие автомашины можно встретить двигающимися против направления движения на односторонних улицах, говорит, что ими могут управлять не местные водители, не ориентирующиеся в городе.GTA по-алма-атинскиОдин из собеседников агентства, по его словам, в прошлом имевший отношение к работе в правоохранительных органах, призвал алма-атинцев в темное время суток не передвигаться по городу на автомашинах."Знакомые по службе рассказывают, что эти бандиты бросаются под колёса, а когда водитель останавливается, то либо садятся в машину, требуя везти их куда скажут, или выбрасывают автовладельца на дорогу, и потом гоняют на его "тачке", пока не кончится бензин. Могут использовать такие захваченные машины как тараны, разбивая двери магазинов или банков", - поделился он."Это не простой народ"Внимание корреспондента РИА Новости привлёк пожилой мужчина, наклонившийся и поднявший с тротуара кусок лепешки, лежавшей среди кучи мусора и битого стекла, и положивший ее на высокий парапет. Казахские традиции предписывают бережное отношение к хлебу и не допускают, чтобы он, имеющий сакральное значение, лежал на земле."Я два дня наблюдаю за происходящим из окна и не могу поверить своим глазам. Я знаю точно, что вечером четвертого числа на площади было много простых людей, которые вышли вслед за мангистаусцами, чтобы заявить о своих требованиях в части работы, зарплаты, высоких цен. Но то во что все вылилось - это дело рук не простых наших ребят, они тут ни при чем", - сказал мужчина, не пожелавший представиться.По его словам, в народе пошел слух, что наиболее агрессивными участниками беспорядков были так называемые "бородачи" - приверженцы деструктивных религиозных течений."Это они шли на акимат, таранили ворота резиденции президента, жгли здания. Наши простые ребята, вышедшие на митинг, сами в шоке от происходящего", - сказал он.Город непуганых фотографовНесмотря на периодически звучащие выстрелы на центральной площади, этот район привлекает десятки зевак, которые вопреки здравому смыслу гуляют вокруг зоны проведения контртеррористической операции, чтобы пофотографировать сгоревшие здания мэрии и телевизионных каналов, разбитую и сгоревшую спецтехнику.В стране на период действия чрезвычайного положения ограничен доступ в интернет, так что любители острых ощущений снимают "в стол", чтобы поделиться увиденным в социальных сетях после возобновления интернет-связи.Надежды на лучшееМежду тем картина, складывающаяся в городе 7 января, объективно свидетельствует о постепенной стабилизации ситуации. Просидевшие два дня взаперти горожане потянулись к уцелевшим продуктовым магазинам и банкоматам. Некоторые предприниматели приступили к восстановлению торговых точек, предполагая, что налёты мародеров не повторятся."Мой продуктовый магазин разгромили ночью пятого числа. На следующее утро я пришёл на работу, оценил ущерб, который могу назвать тотальным, но менять разбитые стекла не торопился, так как не был уверен, что они (грабители - ред.) не вернутся. Сегодня уже думаю, что можно восстанавливаться и открываться", - рассказал предприниматель Леонид Иванкин.По его словам, из-за разгрома супермаркетов небольшие магазины формата "у дома" оказались очень востребованными у горожан, поэтому "пора начинать зарабатывать на погашение ущерба".Надежды на скорейшее восстановление нормальной жизни горожане связывают с прибытием в страну военных из стран ОДКБ и с заверениями руководства страны о готовности жестко пресекать противоправные проявления. Ещё одним признаком возможной скорой стабилизации ситуации стало появление на улицах автомашин дорожно-патрульной полицейской службы - как символа возвращения власти в город.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

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в мире, казахстан, алма-ата, одкб, жанаозен, актау, касым-жомарт токаев