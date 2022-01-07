12:34 07.01.2022 (обновлено: 15:08 07.01.2022)
Токаев рассказал о наказании для задержанных при беспорядках
Президент Токаев: задержанных при беспорядках привлекут "к строжайшей ответственности"
© REUTERS / Pavel MikheyevПолиция задерживает протестующего против повышения цен на газ в Алма-Ате, Казахстан
Полиция задерживает протестующего против повышения цен на газ в Алма-Ате, Казахстан
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что задержанные в ходе беспорядков будут привлечены "к строжайшей уголовной ответственности".
"Мною создана специальная межведомственная группа, которая займется поиском и задержанием бандитов и террористов. Обещаю нашим гражданам, что все эти лица будут привлечены к строжайшей уголовной ответственности", - заявил президент, его выступление транслировал телеканал "Хабар 24".
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.
Утром 5 января президент страны Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы будут направлены на ограниченный период с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране.