https://ria.ru/20220107/belorussiya-1766862258.html

Лукашенко выступил за независимую Белоруссию в связке с Россией

Лукашенко выступил за независимую Белоруссию в связке с Россией - РИА Новости, 07.01.2022

Лукашенко выступил за независимую Белоруссию в связке с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что взял более жесткий курс, направленный на сохранение суверенитета и независимости страны, но в тесной связке РИА Новости, 07.01.2022

2022-01-07T13:49

2022-01-07T13:49

2022-01-07T13:49

в мире

белоруссия

александр лукашенко

россия

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МИНСК, 7 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что взял более жесткий курс, направленный на сохранение суверенитета и независимости страны, но в тесной связке с ближайшими "друзьями и братьями" – Россией, Казахстаном, Украиной."Мир изменится в плане объединения народов и государств в союзы. Таким государствам, как мы, в одиночку не просто будет трудно выжить, - будет невозможно. Поэтому я и взял более жесткий курс на то, чтобы сохранить наш суверенитет и независимость, чтобы мы были государством. Но были в тесной связке с нашими ближайшими друзьями и братьями. Кто это? Это Россия. Это Казахстан. Это Украина. Неважно, что там происходит сегодня", - приводит слова Лукашенко его официальный сайт.Он отметил, что нужно сделать все, "чтобы вернуть Украину в лоно нашей настоящей веры".

https://ria.ru/20211202/integratsiya-1761742404.html

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в мире, белоруссия, александр лукашенко, россия