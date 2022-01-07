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Лукашенко выступил за независимую Белоруссию в связке с Россией
Лукашенко выступил за независимую Белоруссию в связке с Россией - РИА Новости, 07.01.2022
Лукашенко выступил за независимую Белоруссию в связке с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что взял более жесткий курс, направленный на сохранение суверенитета и независимости страны, но в тесной связке РИА Новости, 07.01.2022
2022-01-07T13:49
2022-01-07T13:49
в мире
белоруссия
александр лукашенко
россия
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МИНСК, 7 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что взял более жесткий курс, направленный на сохранение суверенитета и независимости страны, но в тесной связке с ближайшими "друзьями и братьями" – Россией, Казахстаном, Украиной."Мир изменится в плане объединения народов и государств в союзы. Таким государствам, как мы, в одиночку не просто будет трудно выжить, - будет невозможно. Поэтому я и взял более жесткий курс на то, чтобы сохранить наш суверенитет и независимость, чтобы мы были государством. Но были в тесной связке с нашими ближайшими друзьями и братьями. Кто это? Это Россия. Это Казахстан. Это Украина. Неважно, что там происходит сегодня", - приводит слова Лукашенко его официальный сайт.Он отметил, что нужно сделать все, "чтобы вернуть Украину в лоно нашей настоящей веры".
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в мире, белоруссия, александр лукашенко, россия
13:49 07.01.2022
 
Лукашенко выступил за независимую Белоруссию в связке с Россией

Президент Лукашенко объявил о взятии курса на независимость Белоруссии в связке с Россией

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 07.01.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко
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МИНСК, 7 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что взял более жесткий курс, направленный на сохранение суверенитета и независимости страны, но в тесной связке с ближайшими "друзьями и братьями" – Россией, Казахстаном, Украиной.
"Мир изменится в плане объединения народов и государств в союзы. Таким государствам, как мы, в одиночку не просто будет трудно выжить, - будет невозможно. Поэтому я и взял более жесткий курс на то, чтобы сохранить наш суверенитет и независимость, чтобы мы были государством. Но были в тесной связке с нашими ближайшими друзьями и братьями. Кто это? Это Россия. Это Казахстан. Это Украина. Неважно, что там происходит сегодня", - приводит слова Лукашенко его официальный сайт.
Он отметил, что нужно сделать все, "чтобы вернуть Украину в лоно нашей настоящей веры".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
2 декабря 2021, 03:23Союзное государство
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