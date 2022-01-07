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Лукашенко выступил за независимую Белоруссию в связке с Россией
Лукашенко выступил за независимую Белоруссию в связке с Россией - РИА Новости, 07.01.2022
Лукашенко выступил за независимую Белоруссию в связке с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что взял более жесткий курс, направленный на сохранение суверенитета и независимости страны, но в тесной связке РИА Новости, 07.01.2022
2022-01-07T13:49
2022-01-07T13:49
2022-01-07T13:49
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МИНСК, 7 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что взял более жесткий курс, направленный на сохранение суверенитета и независимости страны, но в тесной связке с ближайшими "друзьями и братьями" – Россией, Казахстаном, Украиной."Мир изменится в плане объединения народов и государств в союзы. Таким государствам, как мы, в одиночку не просто будет трудно выжить, - будет невозможно. Поэтому я и взял более жесткий курс на то, чтобы сохранить наш суверенитет и независимость, чтобы мы были государством. Но были в тесной связке с нашими ближайшими друзьями и братьями. Кто это? Это Россия. Это Казахстан. Это Украина. Неважно, что там происходит сегодня", - приводит слова Лукашенко его официальный сайт.Он отметил, что нужно сделать все, "чтобы вернуть Украину в лоно нашей настоящей веры".
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в мире, белоруссия, александр лукашенко, россия
Лукашенко выступил за независимую Белоруссию в связке с Россией
Президент Лукашенко объявил о взятии курса на независимость Белоруссии в связке с Россией