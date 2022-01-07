https://ria.ru/20220107/baykonur-1766913596.html

Источник рассказал о ситуации в Байконуре

Источник рассказал о ситуации в Байконуре - РИА Новости, 07.01.2022

Источник рассказал о ситуации в Байконуре

Байконур не запрашивал помощь на фоне событий в Казахстане, безопасность в городе обеспечивается собственными силами, сообщил РИА Новости источник на... РИА Новости, 07.01.2022

2022-01-07T23:35

2022-01-07T23:35

2022-01-07T23:35

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

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одкб

жанаозен

актау

касым-жомарт токаев

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БАЙКОНУР, 7 дек - РИА Новости. Байконур не запрашивал помощь на фоне событий в Казахстане, безопасность в городе обеспечивается собственными силами, сообщил РИА Новости источник на космодроме."Оснований запрашивать помощь на Байконуре нет, обстановка спокойная, и местных сил охраны хватает для обеспечения порядка", - отметил источник.Что касается бронетехники, которая патрулирует улицы Байконура, то она относится к местным силам охраны, пояснил источник."Машины БДРМ относятся к местным силам, они постоянно красуются, когда идёт вывоз ракеты и используются для охраны", - сказал собеседник агентства.Ранее ряд СМИ со ссылкой на сюжет местного телеканала "Байконуринфо" сообщили, что якобы российская бронетехника патрулирует улицы Байконура.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года -жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220107/baykonur-1766873975.html

https://ria.ru/20220106/baykonur-1766778024.html

казахстан

жанаозен

актау

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в мире, казахстан, оон, одкб, жанаозен, актау, касым-жомарт токаев