15:38 07.01.2022 (обновлено: 15:59 07.01.2022)
В Байконуре установили повышенный уровень террористической угрозы
Глава города Байконур Бусыгин ввел повышенный уровень террористической угрозы до 19 января
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. В связи с ситуацией в Казахстане в Байконуре главой администрации Константином Бусыгиным установлен повышенный уровень опасности, сообщается на сайте администрации города.
"Главой администрации города Байконур Константином Бусыгиным на территории города Байконур с 12 час. 00 мин. 07 января 2022 г. до 00 час. 00 мин. 19 января 2022 г. установлен повышенный ("синий") уровень террористической опасности", - указано в сообщении.
Администрация города просит сохранять спокойствие и не поддаваться панике и слухам. Как уточняется в сообщении, ситуация в городе Байконур остается стабильной и контролируемой, предприятия жизнеобеспечения и экстренные службы города работают в штатном режиме с усиленными мерами безопасности.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.
Утром 5 января президент страны Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы будут направлены на ограниченный период с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране.