10:59 07.01.2022 (обновлено: 11:13 07.01.2022)
Вооруженные банды отступают из Алма-Аты в Алматинскую область
Sputnik Казахстан: вооруженные банды отступают из Алма-Аты в Алматинскую область
© AP Photo / Vladimir TretyakovСотрудники силовых структур на улице Алма-Аты, Казахстан
© AP Photo / Vladimir Tretyakov
Сотрудники силовых структур на улице Алма-Аты, Казахстан
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Вооруженные банды уходят из Алма-Аты после того, как силовики начали зачищать центр города от протестующих, передает Sputnik Казахстан.
"Вооруженные банды отступают из Алма-Аты в Алматинскую область", — говорится в сообщении агентства.
В регионе уже слышна стрельба. Как сообщила агентству жительница Талдыкоргана, ее машину обстреляли в городе, ей пришлось бежать.
Массовые протесты в республике начались в первые дни 2022 года, поводом для недовольства жителей городов Жанаозен и Актау на западе страны стало повышение цен на сжиженный газ, используемый для заправки машин. Впоследствии люди вышли на улицы и в других городах, произошло несколько столкновений с силовиками, есть жертвы со всех сторон. Участники событий, которых власти называют боевиками или террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, их отбили.
До 19 января на всей территории Казахстана действует режим ЧП, власти зачищают площади от зачинщиков акций.
Токаев отправил в отставку правительство и распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, однако волнения продолжились. Он также возглавил Совбез, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ. Члены организации на время беспорядков направили в республику коллективные миротворческие силы.