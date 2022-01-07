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Вооруженные банды отступают из Алма-Аты в Алматинскую область

Вооруженные банды отступают из Алма-Аты в Алматинскую область - РИА Новости, 07.01.2022

Вооруженные банды отступают из Алма-Аты в Алматинскую область

Вооруженные банды уходят из Алма-Аты после того, как силовики начали зачищать центр города от протестующих, передает Sputnik Казахстан. РИА Новости, 07.01.2022

2022-01-07T10:59

2022-01-07T10:59

2022-01-07T11:13

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

алма-ата

алматинская область

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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Вооруженные банды уходят из Алма-Аты после того, как силовики начали зачищать центр города от протестующих, передает Sputnik Казахстан."Вооруженные банды отступают из Алма-Аты в Алматинскую область", — говорится в сообщении агентства.В регионе уже слышна стрельба. Как сообщила агентству жительница Талдыкоргана, ее машину обстреляли в городе, ей пришлось бежать.Массовые протесты в республике начались в первые дни 2022 года, поводом для недовольства жителей городов Жанаозен и Актау на западе страны стало повышение цен на сжиженный газ, используемый для заправки машин. Впоследствии люди вышли на улицы и в других городах, произошло несколько столкновений с силовиками, есть жертвы со всех сторон. Участники событий, которых власти называют боевиками или террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, их отбили.До 19 января на всей территории Казахстана действует режим ЧП, власти зачищают площади от зачинщиков акций.Токаев отправил в отставку правительство и распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, однако волнения продолжились. Он также возглавил Совбез, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ. Члены организации на время беспорядков направили в республику коллективные миротворческие силы.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

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в мире, казахстан, алма-ата, алматинская область