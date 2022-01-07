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Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220107/bandity-1766874463.html
Путин, Лукашенко и Пашинян определили задачу миротворцев в Казахстане
Путин, Лукашенко и Пашинян определили задачу миротворцев в Казахстане - РИА Новости, 07.01.2022
Путин, Лукашенко и Пашинян определили задачу миротворцев в Казахстане
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент РФ Владимир Путин и председатель Совета коллективной безопасности ОДКБ, премьер-министр Армении Никол... РИА Новости, 07.01.2022
2022-01-07T15:41
2022-01-07T16:20
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
армения
белоруссия
владимир путин
одкб
александр лукашенко
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МИНСК, 7 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент РФ Владимир Путин и председатель Совета коллективной безопасности ОДКБ, премьер-министр Армении Никол Пашинян во время телефонных переговоров в пятницу пришли к решению, что главной задачей миротворцев ОДКБ в Казахстане является недопущение проникновения туда бандформирований извне, сообщила пресс-служба белорусского президента."Касаясь тематики деятельности миротворческих сил ОДКБ в Казахстане, лидеры во время разговоров подчеркнули, что одной из главных их задач является недопущение проникновения в Казахстан бандформирований извне", - приводятся в сообщении детали переговоров. Поясняется, что это нужно для того," чтобы сами казахстанцы, народ этой страны самостоятельно могли решить свои внутренние проблемы".По информации пресс-службы, Лукашенко сначала с Пашиняном, а затем с Путиным по телефону обсудил актуальные вопросы международной повестки, двусторонние отношения и события в Казахстане.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе страны - выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, затем протесты распространились на другие города. Пятого января по всей территории Казахстана на две недели было введено чрезвычайное положение. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов.Утром 5 января президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. Шестого января Токаев обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ в ту же ночь принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы. Они будут находиться в стране ограниченный период для нормализации обстановки в стране. В МИД РФ заявили, что Москва рассматривает события в Казахстане как инспирированную извне попытку насильственным путем подорвать безопасность и целостность государства.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, казахстан, армения, белоруссия, владимир путин, одкб, александр лукашенко, никол пашинян, россия
15:41 07.01.2022 (обновлено: 16:20 07.01.2022)
 
Путин, Лукашенко и Пашинян определили задачу миротворцев в Казахстане

Задачей миротворцев в Казахстане станет недопущение проникновения бандформирований извне

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкВыгрузка личного состава и военной техники из состава миротворческих сил ОДКБ на аэродроме в Казахстане
Выгрузка личного состава и военной техники из состава миротворческих сил ОДКБ на аэродроме в Казахстане - РИА Новости, 1920, 07.01.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Выгрузка личного состава и военной техники из состава миротворческих сил ОДКБ на аэродроме в Казахстане
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МИНСК, 7 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент РФ Владимир Путин и председатель Совета коллективной безопасности ОДКБ, премьер-министр Армении Никол Пашинян во время телефонных переговоров в пятницу пришли к решению, что главной задачей миротворцев ОДКБ в Казахстане является недопущение проникновения туда бандформирований извне, сообщила пресс-служба белорусского президента.
"Касаясь тематики деятельности миротворческих сил ОДКБ в Казахстане, лидеры во время разговоров подчеркнули, что одной из главных их задач является недопущение проникновения в Казахстан бандформирований извне", - приводятся в сообщении детали переговоров. Поясняется, что это нужно для того," чтобы сами казахстанцы, народ этой страны самостоятельно могли решить свои внутренние проблемы".
По информации пресс-службы, Лукашенко сначала с Пашиняном, а затем с Путиным по телефону обсудил актуальные вопросы международной повестки, двусторонние отношения и события в Казахстане.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе страны - выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, затем протесты распространились на другие города. Пятого января по всей территории Казахстана на две недели было введено чрезвычайное положение. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов.
Утром 5 января президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. Шестого января Токаев обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ в ту же ночь принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы. Они будут находиться в стране ограниченный период для нормализации обстановки в стране. В МИД РФ заявили, что Москва рассматривает события в Казахстане как инспирированную извне попытку насильственным путем подорвать безопасность и целостность государства.
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Военные возле аэропорта Алма-Аты, Казахстан - РИА Новости, 1920, 07.01.2022
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Беспорядки в КазахстанеВ миреКазахстанАрменияБелоруссияВладимир ПутинОДКБАлександр ЛукашенкоНикол ПашинянРоссия
 
 
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