14:44 07.01.2022 (обновлено: 16:13 07.01.2022)
В Казахстане задержали криминального авторитета Армана Дикого
В Казахстане задержали криминального авторитета и руководителя ОПГ Армана Дикого
© Фото : МВД Республики КазахстанЗадержание Армана Джумагельдиева
© Фото : МВД Республики Казахстан
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Криминальный авторитет Арман Джумагельдиев задержан в Казахстане, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на главный штаб по борьбе с терроризмом.
Арман Джумагельдиев, известный как "Дикий Арман", руководит ОПГ, причастен к ряду криминальных разборок в стране.
"Задержан криминальный авторитет Арман Джумагельдиева, известный как "Дикий Арман", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале Sputnik Казахстан.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.
Утром 5 января президент страны Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы будут направлены на ограниченный период с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране.