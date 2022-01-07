14:18 07.01.2022 (обновлено: 14:24 07.01.2022)
Армянских миротворцев в Казахстан доставляют российские Ил-76
Три российских Ил-76 с армянскими миротворцами вылетели в Казахстан из аэропорта Еревана
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкВыгрузка личного состава и военной техники из состава миротворческих сил ОДКБ на аэродроме в Казахстане
Выгрузка личного состава и военной техники из состава миротворческих сил ОДКБ на аэродроме в Казахстане
"Российскими военно-транспортными самолетами осуществляется переброска военнослужащих вооруженных сил Армении из состава миротворческих сил ОДКБ в Республику Казахстан. Три военно-транспортных самолета Ил-76 ВКС России с подразделением миротворческого контингента ВС Армении из состава миротворческих сил ОДКБ вылетели из аэропорта Звартноц Республика Армения в Республику Казахстан", - говорится в сообщении.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.
Утром 5 января президент страны Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы будут направлены на ограниченный период с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране.