https://ria.ru/20220107/armeniya-1766864803.html

Армянских миротворцев в Казахстан доставляют российские Ил-76

Армянских миротворцев в Казахстан доставляют российские Ил-76 - РИА Новости, 07.01.2022

Армянских миротворцев в Казахстан доставляют российские Ил-76

Армянских военных из состава миротворцев ОДКБ в Казахстан доставляют российские Ил-76, три самолета уже вылетели из аэропорта Звартноц, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 07.01.2022

2022-01-07T14:18

2022-01-07T14:18

2022-01-07T14:24

беспорядки в казахстане

казахстан

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армения

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Армянских военных из состава миротворцев ОДКБ в Казахстан доставляют российские Ил-76, три самолета уже вылетели из аэропорта Звартноц, сообщила пресс-служба Минобороны РФ."Российскими военно-транспортными самолетами осуществляется переброска военнослужащих вооруженных сил Армении из состава миротворческих сил ОДКБ в Республику Казахстан. Три военно-транспортных самолета Ил-76 ВКС России с подразделением миротворческого контингента ВС Армении из состава миротворческих сил ОДКБ вылетели из аэропорта Звартноц Республика Армения в Республику Казахстан", - говорится в сообщении.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.Утром 5 января президент страны Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы будут направлены на ограниченный период с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране.

https://ria.ru/20220107/mirotvortsy-1766857396.html

https://ria.ru/20220106/zas-1766801419.html

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