https://ria.ru/20220107/armeniya-1766852436.html

Армения направила в Казахстан сто миротворцев

Армения направила в Казахстан сто миротворцев - РИА Новости, 07.01.2022

Армения направила в Казахстан сто миротворцев

Армения направила в Казахстан 100 миротворцев, сообщили в пятницу в пресс-службе минобороны страны. РИА Новости, 07.01.2022

2022-01-07T12:33

2022-01-07T12:33

2022-01-07T15:27

беспорядки в казахстане

казахстан

армения

в мире

одкб

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ЕРЕВАН, 7 янв – РИА Новости. Армения направила в Казахстан 100 миротворцев, сообщили в пятницу в пресс-службе минобороны страны."ВС Армении направили в Казахстан в составе миротворческих сил ОДКБ миротворческое подразделение – 100 миротворцев. В ходе миссии миротворческое подразделение ВС Армении будет выполнять функции исключительно по охране зданий, строений и инфраструктуры стратегического значения", - говорится в сообщении на сайте ведомства.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.Утром 5 января президент страны Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы будут направлены на ограниченный период с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране.

https://ria.ru/20220106/zayavlenie-1766689158.html

https://ria.ru/20220106/odkb-1766687063.html

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Переброска армянских военных из состава миротворческих сил ОДКБ в Казахстан на самолетах РФ Переброска армянских военных из состава миротворческих сил ОДКБ в Казахстан на самолетах РФ 2022-01-07T12:33 true PT0M39S

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казахстан, армения, в мире, одкб