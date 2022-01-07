16:23 07.01.2022 (обновлено: 16:35 07.01.2022)
С площади Республики в Алма-Ате доносятся выстрелы
В районе площади Республики в Алма-Ате продолжается зачистка погромщиков, слышны выстрелы
Военные на площади Республики в Алма-Ате, Казахстан
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Зачистка вооруженных погромщиков продолжается в районе площади Республики в Алма-Ате, крупнейшем городе Казахстана, там иногда слышны выстрелы, передает корреспондент Sputnik Казахстан.
"В районе площади Республики продолжается зачистка вооруженных погромщиков. Там иногда слышны звуки отдельных выстрелов", - говорится в сообщении. По данным корреспондента, "ситуация в центральной части мегаполиса довольно спокойная".
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Затем протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.