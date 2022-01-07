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В Алма-Ате задержали более 70 боевиков, напавших на административные здания
В Алма-Ате задержали более 70 боевиков, напавших на административные здания - РИА Новости, 07.01.2022
В Алма-Ате задержали более 70 боевиков, напавших на административные здания
В Алма-Ате задержаны более 70 боевиков, нападавших на административные здания, а также 30 мародеров, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на полицию. РИА Новости, 07.01.2022
2022-01-07T10:10
2022-01-07T10:10
2022-01-07T10:15
беспорядки в казахстане
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алма-ата
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. В Алма-Ате задержаны более 70 боевиков, нападавших на административные здания, а также 30 мародеров, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на полицию."В Алма-Ате задержаны более 70 боевиков, нападавших на административные здания, и более 30 мародеров", - сообщает Sputnik Казахстан в Telegram.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.Утром 5 января президент страны Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы будут направлены на ограниченный период с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220106/kazakhstan-1766736130.html
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в мире, казахстан, алма-ата
10:10 07.01.2022 (обновлено: 10:15 07.01.2022)
В Алма-Ате задержали более 70 боевиков, напавших на административные здания
В Алма-Ате задержали более 70 боевиков и свыше 30 мародеров