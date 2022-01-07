09:32 07.01.2022 (обновлено: 13:28 07.01.2022)
В Алма-Ате пригрозили "самыми жесткими" санкциями за езду без номеров
Комендатура Алма-Аты пригрозила "самыми жесткими" санкциями за езду на машинах без номеров
Военная техника на улице в Алма-Ате
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Комендатура Алма-Аты пригрозила "самыми жесткими" санкциями к машинам без номеров, так как на таких передвигаются террористы, передает Sputnik Казахстан.
"В Алма-Ате действует запрет на проезд авто без госномеров. Комендатура Алма-Аты предупреждает: автовладельцы обязаны передвигаться по городу только с госномерами и иметь при себе необходимые документы", - говорится в сообщении Sputnik в Telegram-канале.
Сообщается, что в ином случае к автовладельцам и автотранспорту без госномеров будут применены самые жесткие санкции режима ЧП. "Согласно полученной информации, в Алма-Ате террористы передвигаются на автомобилях без госномеров", - говорится в сообщении.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.
Утром 5 января президент страны Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы будут направлены на ограниченный период с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране.