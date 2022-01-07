https://ria.ru/20220107/alma-ata-1766829046.html

В Алма-Ате пригрозили "самыми жесткими" санкциями за езду без номеров

В Алма-Ате пригрозили "самыми жесткими" санкциями за езду без номеров - РИА Новости, 07.01.2022

В Алма-Ате пригрозили "самыми жесткими" санкциями за езду без номеров

Комендатура Алма-Аты пригрозила "самыми жесткими" санкциями к машинам без номеров, так как на таких передвигаются террористы, передает Sputnik Казахстан. РИА Новости, 07.01.2022

2022-01-07T09:32

2022-01-07T09:32

2022-01-07T13:28

беспорядки в казахстане

казахстан

в мире

алма-ата

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/05/1766620073_0:79:1218:764_1920x0_80_0_0_27d4eaf7590cc65843b9631e64b3e748.jpg

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Комендатура Алма-Аты пригрозила "самыми жесткими" санкциями к машинам без номеров, так как на таких передвигаются террористы, передает Sputnik Казахстан."В Алма-Ате действует запрет на проезд авто без госномеров. Комендатура Алма-Аты предупреждает: автовладельцы обязаны передвигаться по городу только с госномерами и иметь при себе необходимые документы", - говорится в сообщении Sputnik в Telegram-канале.Сообщается, что в ином случае к автовладельцам и автотранспорту без госномеров будут применены самые жесткие санкции режима ЧП. "Согласно полученной информации, в Алма-Ате террористы передвигаются на автомобилях без госномеров", - говорится в сообщении.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.Утром 5 января президент страны Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы будут направлены на ограниченный период с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220106/trassy-1766755323.html

https://ria.ru/20220105/kazakhstan-1766646899.html

казахстан

алма-ата

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

казахстан, в мире, алма-ата