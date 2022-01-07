В Нур-Султане крупные торговые точки изъяли из продажи алкоголь
В Нур-Султане крупные торговые точки перестали продавать алкоголь
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Крупные торговые точки Нур-Султана изъяли из продажи алкоголь, передает Sputnik Казахстан.
"Алкогольные отделы ликвидированы в гипермаркетах столицы. Остальные продукты в наличии – крупы, мясо, хлеб, овощи, фрукты", - говорится в сообщении Sputnik Казахстан в Telegram.
Отмечается, что горожане закупают продукты в большом количестве, однако ажиотажа не наблюдается. Обстановка спокойная и доброжелательная.
По данным Sputnik Казахстан, в гипермаркете Small на проспекте Туран можно расплачиваться как наличными, так и банковской картой. О такой возможности покупателей предупреждают по громкой связи. Подчеркивается, что в банкоматах появились наличные. К ним периодически выстраиваются очереди.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.
Утром 5 января президент страны отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы будут направлены на ограниченный период с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране.