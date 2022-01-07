https://ria.ru/20220107/alkogol-1766855874.html

В Нур-Султане крупные торговые точки изъяли из продажи алкоголь

В Нур-Султане крупные торговые точки изъяли из продажи алкоголь - РИА Новости, 07.01.2022

В Нур-Султане крупные торговые точки изъяли из продажи алкоголь

Крупные торговые точки Нур-Султана изъяли из продажи алкоголь, передает Sputnik Казахстан. РИА Новости, 07.01.2022

2022-01-07T12:59

2022-01-07T12:59

2022-01-07T12:59

беспорядки в казахстане

в мире

туран

одкб

жанаозен

sputnik казахстан

нур-султан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/15/1742208003_0:103:3276:1946_1920x0_80_0_0_04474393e9646e370834b98ed1d1e4cc.jpg

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Крупные торговые точки Нур-Султана изъяли из продажи алкоголь, передает Sputnik Казахстан."Алкогольные отделы ликвидированы в гипермаркетах столицы. Остальные продукты в наличии – крупы, мясо, хлеб, овощи, фрукты", - говорится в сообщении Sputnik Казахстан в Telegram.Отмечается, что горожане закупают продукты в большом количестве, однако ажиотажа не наблюдается. Обстановка спокойная и доброжелательная.По данным Sputnik Казахстан, в гипермаркете Small на проспекте Туран можно расплачиваться как наличными, так и банковской картой. О такой возможности покупателей предупреждают по громкой связи. Подчеркивается, что в банкоматах появились наличные. К ним периодически выстраиваются очереди.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.Утром 5 января президент страны отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы будут направлены на ограниченный период с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

https://radiosputnik.ria.ru/20220107/bankomaty-1766853157.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220107/alma-ata-1766854714.html

туран

жанаозен

нур-султан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, туран, одкб, жанаозен, sputnik казахстан, нур-султан