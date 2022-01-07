https://ria.ru/20220107/aeroport-1766879531.html

В Алма-Ате продлили ограничения на работу аэропорта

В Алма-Ате продлили ограничения на работу аэропорта - РИА Новости, 07.01.2022

В Алма-Ате продлили ограничения на работу аэропорта

Аэропорт Алма-Аты, старой столицы и крупнейшего города Казахстана, не будет работать до полуночи 9 января (21.00 8 января мск), сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 07.01.2022

2022-01-07T16:27

2022-01-07T16:27

2022-01-07T16:31

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Аэропорт Алма-Аты, старой столицы и крупнейшего города Казахстана, не будет работать до полуночи 9 января (21.00 8 января мск), сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта."До 00.00 9 января не работаем точно", - сказала РИА Новости представитель пресс-службы аэропорта Алма-Аты, добавив, что о дальнейших решениях аэропорт проинформирует дополнительно.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Затем протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики, - там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

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в мире, казахстан, алма-ата