15:39 07.01.2022 (обновлено: 15:51 07.01.2022)
Аэропорт Алма-Аты принимает только военные самолеты
Мининдустрии Казахстана: аэропорт Алма-Аты принимает только военные самолеты
Военные возле аэропорта Алма-Аты, Казахстан
НУР-СУЛТАН, 7 янв - РИА Новости. Международный аэропорт Алма-Аты принимает только военные самолеты, пока неизвестно, когда он заработает для гражданских бортов, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.
В пятницу официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что российские миротворцы совместно с правоохранительными органами Казахстана взяли под полный контроль аэропорт Алма-Аты.
"Аэропорт сейчас не принимает гражданские самолеты, только военные", - сказали в пресс-службе.
На вопрос о том, когда воздушная гавань возобновит полноценную работу, в ведомстве ответили, что "пока неизвестно".
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.
Утром 5 января президент страны Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы будут направлены на ограниченный период с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране.