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Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220107/aeroport-1766827829.html
Аэропорт Алма-Аты продлил ограничение на время работы в пятницу
Аэропорт Алма-Аты продлил ограничение на время работы в пятницу - РИА Новости, 07.01.2022
Аэропорт Алма-Аты продлил ограничение на время работы в пятницу
Международный аэропорт казахстанского города Алма-Ата в пятницу не будет работать до 21.00 по местному времени, сообщает телеканал "Хабар 24." РИА Новости, 07.01.2022
2022-01-07T09:18
2022-01-07T09:22
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
алма-ата
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Международный аэропорт казахстанского города Алма-Ата в пятницу не будет работать до 21.00 по местному времени, сообщает телеканал "Хабар 24."Ранее сообщалось, что аэропорт не будет работать до обеда пятницы."Аэропорт Алма-Аты сегодня не будет работать до 21.00", - говорится в сообщении телеканала.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.Утром 5 января президент страны отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы будут направлены на ограниченный период с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, казахстан, алма-ата
09:18 07.01.2022 (обновлено: 09:22 07.01.2022)
 
Аэропорт Алма-Аты продлил ограничение на время работы в пятницу

СМИ: аэропорт Алма-Аты в пятницу не будет работать до 21:00

© REUTERS / Pavel MikheyevВоенные возле аэропорта Алма-Аты, Казахстан
Военные возле аэропорта Алма-Аты, Казахстан - РИА Новости, 1920, 07.01.2022
© REUTERS / Pavel Mikheyev
Военные возле аэропорта Алма-Аты, Казахстан
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Международный аэропорт казахстанского города Алма-Ата в пятницу не будет работать до 21.00 по местному времени, сообщает телеканал "Хабар 24."
Ранее сообщалось, что аэропорт не будет работать до обеда пятницы.
"Аэропорт Алма-Аты сегодня не будет работать до 21.00", - говорится в сообщении телеканала.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.
Военнослужащие дежурят на одной из улиц в Нур-Султане - РИА Новости, 1920, 07.01.2022
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Утром 5 января президент страны отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы будут направлены на ограниченный период с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране.
Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>
 
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