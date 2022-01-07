06:16 07.01.2022 (обновлено: 08:52 07.01.2022)
Аэропорт Алма-Аты не будет работать до обеда пятницы, сообщили СМИ
"Хабар 24": международный аэропорт Алма-Аты не будет работать до обеда 7 января
Военные возле аэропорта Алма-Аты, Казахстан
НУР-СУЛТАН, 7 янв - РИА Новости. Международный аэропорт Алма-Аты не будет работать до обеда пятницы, сообщают казахстанские СМИ.
В четверг представитель пресс-службы воздушной гавани сообщил РИА новости, что аэропорт приостановил работу.
"И как только что стало известно, аэропорт Алматы не будет работать до обеда 7 января, передает пресс-служба", - сказала ведущая в эфире телеканала "Хабар 24".
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.
Утром 5 января президент страны отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы будут направлены на ограниченный период с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране.