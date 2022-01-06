01:39 06.01.2022 (обновлено: 01:47 06.01.2022)
Кремль опубликовал заявление Пашиняна о направлении сил ОДКБ в Казахстан
Кремль опубликовал заявление Пашиняна о направлении миротворцев ОДКБ в Казахстан
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Кремль опубликовал заявление председателя Совета коллективной безопасности ОДКБ — премьера Армении Никола Пашиняна о направлении миротворцев организации в Казахстан.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в обращении к народу заявил, что обратился к ОДКБ, чтобы они оказали помощь в стабилизации обстановки в стране.
" В связи с обращением президента республики Казахстан Токаева и ввиду угрозы национальной безопасности и суверенитету республики Казахстан, вызванной, в том числе, вмешательством извне, Совет коллективной безопасности ОДКБ в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности принял решение направить Коллективные миротворческие силы ОДКБ в республику Казахстан на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране", — говорится в заявлении Пашиняна, опубликованном на сайте Кремля.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области — нефтедобывающем регионе на западе страны — выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате, старой столице республики, 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов.
Пятого января Токаев ввел на две недели чрезвычайное положение в Мангистауской и Алматинской областях, а также в Алма-Ате и Нур-Султане. Этот режим предусматривает, в частности, комендантский час с 23.00 до 7.00, запрет на проведение массовых мероприятий, забастовок и на продажу оружия, а также усиление охраны особо важных объектов. В тот же день режим ЧП — также до 19 января - распространили на всю территорию Казахстана.
Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. Кроме того, президент подчеркнул, что по отношению к правонарушителям власть будет действовать максимально жестко, и пообещал в ближайшее время "выйти с новым пакетом предложений". В ночь на 6 января Токаев провел первое заседание Совбеза под своим руководством, на котором назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы".