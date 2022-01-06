https://ria.ru/20220106/zakharova-1766798474.html

Захарова прокомментировала слова Борреля про помощь ОДКБ Казахстану

Захарова прокомментировала слова Борреля про помощь ОДКБ Казахстану - РИА Новости, 06.01.2022

Захарова прокомментировала слова Борреля про помощь ОДКБ Казахстану

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о том, что помощь ОДКБ Казахстану... РИА Новости, 06.01.2022

2022-01-06T21:21

2022-01-06T21:21

2022-01-06T21:21

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касым-жомарт токаев

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о том, что помощь ОДКБ Казахстану "вызывает воспоминания о ситуациях, которых следует избегать", отметив, что избегать следует разгула экстремизма.Ранее Боррель заявил, что ЕС готов оказать поддержку решению кризиса в Казахстане, добавив, что помощь ОДКБ Казахстану "вызывает воспоминания о ситуациях, которых следует избегать"."Как говорится, дважды в день и сломанные часы показывают правильное время. Прав Боррель: следует избегать разгула экстремизма и надо об этом помнить", - написала Захарова в своем Telegram-канале.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе страны - выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, затем протесты распространились на другие города. В Казахстане на две недели введен режим чрезвычайного положения. Президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева.Он обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ в ту же ночь принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. В МИД РФ заявили, что Москва рассматривает события в Казахстане как инспирированную извне попытку насильственным путем подорвать безопасность и целостность государства.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

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