00:00 06.01.2022 (обновлено: 00:09 06.01.2022)
Жителей Алма-Аты предупредили об эвакуации с улиц из-за зачистки города
Жителей Алма-Аты по громкой связи предупредили об эвакуации с улиц из-за зачистки города
© REUTERS / StringerСотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Алма-Ате, Казахстан
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Алма-Ате, Казахстан
НУР-СУЛТАН, 5 янв - РИА Новости. Жителей Алма-Аты по громкоговорителям предупредили об эвакуации с улиц в связи с активной фазой зачистки города, сообщило агентство KazTAG.
"Силовики приступают к активной фазе зачистки Алм-Аты от преступных элементов. Горожан предупредили через громкоговорители об эвакуации с улиц", - сообщает агентство в своем Telegram.
Ранее заммэра Алма-Аты Ержан Бабакумаров заявил, что в городе идет антитеррористическая спецоперация.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе страны - выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. Сформированная вскорости правительственная комиссия сообщила, что готова снизить цены, однако протесты распространились и на другие города. Так, в Алма-Ате, старой столице республики, 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов.
Пятого января президент Касым-Жомарт Токаев ввел на две недели чрезвычайное положение в Мангистауской и Алматинской областях, а также в Алма-Ате и Нур-Султане. Этот режим предусматривает, в частности, комендантский час с 23.00 до 7.00, запрет массовых мероприятий, забастовок и продажи оружия, а также усиление охраны особо важных объектов. В тот же день режим ЧП, также до 19 января, распространили на всю территорию Казахстана.
Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. Кроме того, президент подчеркнул, что по отношению к правонарушителям власть будет действовать максимально жестко, и пообещал в ближайшее время "выйти с новым пакетом предложений". В ночь на 6 января Токаев провел первое заседание Совбеза под своим руководством, на котором назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы".