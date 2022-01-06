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В Алма-Ате слышны одиночные выстрелы
В Алма-Ате слышны одиночные выстрелы - РИА Новости, 06.01.2022
В Алма-Ате слышны одиночные выстрелы
Группы из пяти-шести человек ходят по ряду улиц казахстанской Алма-Аты, иногда слышны одиночные выстрелы, сообщает корреспондент Sputnik Казахстан. РИА Новости, 06.01.2022
2022-01-06T19:30
2022-01-06T19:30
2022-01-06T19:30
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Группы из пяти-шести человек ходят по ряду улиц казахстанской Алма-Аты, иногда слышны одиночные выстрелы, сообщает корреспондент Sputnik Казахстан."В городе в районе улиц Назарбаева, Гоголя, Жибек Жолы, Кунаева ходят группы по пять-шесть человек. Иногда слышны одиночные выстрелы. На улицах людей нет. Машин очень мало", - передает агентство.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе страны - выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, затем протесты распространились на другие города. В Казахстане на две недели введен режим чрезвычайного положения. Президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. Он обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ в ту же ночь принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. В МИД РФ заявили, что Москва рассматривает события в Казахстане как инспирированную извне попытку насильственным путем подорвать безопасность и целостность государства.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>
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в мире, казахстан, одкб, жанаозен, касым-жомарт токаев
В Алма-Ате слышны одиночные выстрелы
Sputnik Казахстан: группы из 5-6 человек ходят по улицам Алма-Аты, иногда слышны выстрелы