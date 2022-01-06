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СМИ сообщили о гибели водителя съемочной группы телеканала "Алматы"
СМИ сообщили о гибели водителя съемочной группы телеканала "Алматы" - РИА Новости, 06.01.2022
СМИ сообщили о гибели водителя съемочной группы телеканала "Алматы"
Водитель съемочной группы телеканала "Алматы" погиб во время стрельбы у городской резиденции президента в казахстанском городе Алма-Аты, сообщает телеканал... РИА Новости, 06.01.2022
2022-01-06T21:23
2022-01-06T21:23
2022-01-06T21:34
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
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telegram (приложение)
касым-жомарт токаев
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АЛМА-АТА, 6 янв - РИА Новости. Водитель съемочной группы телеканала "Алматы" погиб во время стрельбы у городской резиденции президента в казахстанском городе Алма-Аты, сообщает телеканал МИР24. "Водитель съемочной группы телеканала "Алматы" погиб во время стрельбы у городской резиденции президента. Пострадал также журналист канала", - говорится в сообщении телеканала в Telegram.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.Утром 5 января президент страны Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы будут направлены на ограниченный период с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, казахстан, одкб, жанаозен, актау, telegram (приложение), касым-жомарт токаев
21:23 06.01.2022 (обновлено: 21:34 06.01.2022)
СМИ сообщили о гибели водителя съемочной группы телеканала "Алматы"
МИР24: в Алма-Ате во время стрельбы погиб водитель съемочной группы телеканала "Алматы"