Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220106/voditel-1766798644.html
СМИ сообщили о гибели водителя съемочной группы телеканала "Алматы"
СМИ сообщили о гибели водителя съемочной группы телеканала "Алматы" - РИА Новости, 06.01.2022
СМИ сообщили о гибели водителя съемочной группы телеканала "Алматы"
Водитель съемочной группы телеканала "Алматы" погиб во время стрельбы у городской резиденции президента в казахстанском городе Алма-Аты, сообщает телеканал... РИА Новости, 06.01.2022
2022-01-06T21:23
2022-01-06T21:34
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
одкб
жанаозен
актау
telegram (приложение)
касым-жомарт токаев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/06/1766706770_182:482:2967:2048_1920x0_80_0_0_249fd8dc957ea047c54082cc9df58cf0.jpg
АЛМА-АТА, 6 янв - РИА Новости. Водитель съемочной группы телеканала "Алматы" погиб во время стрельбы у городской резиденции президента в казахстанском городе Алма-Аты, сообщает телеканал МИР24. "Водитель съемочной группы телеканала "Алматы" погиб во время стрельбы у городской резиденции президента. Пострадал также журналист канала", - говорится в сообщении телеканала в Telegram.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.Утром 5 января президент страны Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы будут направлены на ограниченный период с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220106/operatsiya-1766797079.html
казахстан
жанаозен
актау
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/06/1766706770_281:285:2632:2048_1920x0_80_0_0_f7ff5cc87d058ec81841a85282a41d2a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, казахстан, одкб, жанаозен, актау, telegram (приложение), касым-жомарт токаев
21:23 06.01.2022 (обновлено: 21:34 06.01.2022)
 
СМИ сообщили о гибели водителя съемочной группы телеканала "Алматы"

МИР24: в Алма-Ате во время стрельбы погиб водитель съемочной группы телеканала "Алматы"

© REUTERS / Mariya GordeyevaВоенные на площади Республики в Алма-Ате, Казахстан
Военные на площади Республики в Алма-Ате, Казахстан - РИА Новости, 1920, 06.01.2022
© REUTERS / Mariya Gordeyeva
Читать ria.ru в
АЛМА-АТА, 6 янв - РИА Новости. Водитель съемочной группы телеканала "Алматы" погиб во время стрельбы у городской резиденции президента в казахстанском городе Алма-Аты, сообщает телеканал МИР24.
"Водитель съемочной группы телеканала "Алматы" погиб во время стрельбы у городской резиденции президента. Пострадал также журналист канала", - говорится в сообщении телеканала в Telegram.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.
Утром 5 января президент страны Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы будут направлены на ограниченный период с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране.
Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>
Военная техника в Казахстане - РИА Новости, 1920, 06.01.2022
21:06Беспорядки в Казахстане
Контртеррористическая операция в Алма-Ате еще продолжается, сообщили СМИ
 
Беспорядки в КазахстанеВ миреКазахстанОДКБЖанаозенАктауTelegram (приложение)Касым-Жомарт Токаев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Алма-Ате, КазахстанМассовые беспорядки в Казахстане. Онлайн-репортажВчера, 07:20
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:48Во Франции потерпел крушение частный вертолет
01:39Источник: США и ряд стран запросили консультаций СБ ООН по пуску КНДР
01:25Захарова рассказала, что в Рождество она всей душой с миротворцами ОДКБ
01:17СБ ООН уведомили о проведении миротворческой операции сил ОДКБ в Казахстане
01:16Эксперт перечислил особенности формирования личных финансов в 2022 году
01:13В Башкирии совершил жесткую посадку частный вертолет
00:44В МВФ заявили, что следят за событиями в Казахстане
00:39Путин встречает Рождество в храме в Ново-Огарево
00:34Патриарх Кирилл поздравил верующих с Рождеством
00:21СМИ: подлодка ВМФ России задела трос эхолокатора британского корабля
00:09В Бишкеке прокомментировали информацию о приземлении самолетов Назарбаева
00:00В Москве в ДТП погибла женщина
23:54Беспорядки в Казахстане заранее спланированы, заявило постпредство в ООН
23:53Калашников поддержал идею о постоянной дислокации ОДКБ в Казахстане
23:48Источник: в Совбезе ООН распространили ноту постпредства Казахстана
23:43Патриарх Кирилл пожелал прекращения войн на землях исторической Руси
23:36В храме Христа Спасителя началась патриаршая рождественская служба
23:27Беспорядки в Казахстане не повлияли на работу "Казатомпрома"
23:24Белорусские миротворцы прибыли в Казахстан, сообщили СМИ
23:22Сообщение о перекрытии дороги между Актау и аэропортом аннулировано
Лента новостейМолния
Во Франции потерпел крушение частный вертолетИсточник: США и ряд стран запросили консультаций СБ ООН по пуску КНДРЗахарова рассказала, что в Рождество она всей душой с миротворцами ОДКБСБ ООН уведомили о проведении миротворческой операции сил ОДКБ в КазахстанеЭксперт перечислил особенности формирования личных финансов в 2022 годуВ Башкирии совершил жесткую посадку частный вертолетВ МВФ заявили, что следят за событиями в КазахстанеПутин встречает Рождество в храме в Ново-ОгаревоПатриарх Кирилл поздравил верующих с РождествомСМИ: подлодка ВМФ России задела трос эхолокатора британского корабляВ Бишкеке прокомментировали информацию о приземлении самолетов НазарбаеваВ Москве в ДТП погибла женщинаБеспорядки в Казахстане заранее спланированы, заявило постпредство в ООНКалашников поддержал идею о постоянной дислокации ОДКБ в КазахстанеИсточник: в Совбезе ООН распространили ноту постпредства КазахстанаПатриарх Кирилл пожелал прекращения войн на землях исторической РусиВ храме Христа Спасителя началась патриаршая рождественская службаБеспорядки в Казахстане не повлияли на работу "Казатомпрома"Белорусские миротворцы прибыли в Казахстан, сообщили СМИСообщение о перекрытии дороги между Актау и аэропортом аннулировано