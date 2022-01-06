https://ria.ru/20220106/uscherb-1766795923.html

Протестующие в Казахстане разгромили здания филиала партии "Нур Отан"

Протестующие в Казахстане разгромили здания филиала партии "Нур Отан" - РИА Новости, 06.01.2022

Протестующие в Казахстане разгромили здания филиала партии "Нур Отан"

Участники беспорядков в Кызылординской области Казахстана нанесли ущерб зданиям администрации региона, а также областного суда и филиала правящей партии "Нур... РИА Новости, 06.01.2022

2022-01-06T20:56

2022-01-06T20:56

2022-01-06T20:57

беспорядки в казахстане

в мире

москва

одкб

кызылординская область

касым-жомарт токаев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/05/1766657788_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_18f9d21bde404eaf5e742ad73b34a80f.jpg

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Участники беспорядков в Кызылординской области Казахстана нанесли ущерб зданиям администрации региона, а также областного суда и филиала правящей партии "Нур Отан", более 70 человек попали в больницу, сообщает телеканал "Хабар 24"."Всего в результате беспорядков в регионе пострадали несколько административных зданий, в частности акимат, филиал партии "Нур Отан" и здание суда", - сообщил телеканал.По его данным, в области пострадали 168 человек, 77 госпитализированы.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе страны - выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, затем протесты распространились на другие города. В Казахстане на две недели введен режим чрезвычайного положения. Президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. Он обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ в ту же ночь принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. В МИД РФ заявили, что Москва рассматривает события в Казахстане как инспирированную извне попытку насильственным путем подорвать безопасность и целостность государства.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

москва

кызылординская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, москва, одкб, кызылординская область, касым-жомарт токаев