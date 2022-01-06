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Предприниматели в Казахстане посчитали ущерб от беспорядков

Предприниматели в Казахстане посчитали ущерб от беспорядков - РИА Новости, 06.01.2022

Предприниматели в Казахстане посчитали ущерб от беспорядков

Общая сумма ущерба после массовых беспорядков в Казахстане составила по приблизительным подсчетам 40 миллиардов тенге (около 92 миллионов долларов), говорится в РИА Новости, 06.01.2022

2022-01-06T15:29

2022-01-06T15:29

2022-01-06T15:51

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НУР-СУЛТАН, 6 янв - РИА Новости. Общая сумма ущерба после массовых беспорядков в Казахстане составила по приблизительным подсчетам 40 миллиардов тенге (около 92 миллионов долларов), говорится в комментарии национальной палаты предпринимателей Казахстана."Общая сумма ущерба составила по приблизительным подсчетам 40 миллиардов тенге (в Алматы 39,5 миллиарда тенге). При этом оценить ущерб большинства арендаторов не представляется возможным, поскольку отсутствует доступ в данные объекты", - сообщается в заявлении.Согласно заявлению, характер ущерба в основном заключается "в порче фасадов, доступных помещений, а также имеют место многочисленные факты краж дорогостоящей техники, оборудования, предметов интерьера, товарных запасов".Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе страны - выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате, старой столице республики, 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов.Пятого января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел на две недели чрезвычайное положение в Мангистауской и Алматинской областях, а также в Алма-Ате и Нур-Султане. Этот режим предусматривает, в частности, комендантский час с 23.00 до 7.00, запрет на проведение массовых мероприятий, забастовок и на продажу оружия, а также усиление охраны особо важных объектов. В тот же день режим ЧП - также до 19 января - распространили на всю территорию Казахстана. Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. Кроме того, президент подчеркнул, что по отношению к правонарушителям власть будет действовать максимально жестко, и пообещал в ближайшее время "выйти с новым пакетом предложений".В ночь на 6 января Токаев провел первое заседание Совбеза под своим руководством, на котором назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". В ту же ночь Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы будут направлены на ограниченный период с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране. Также 6 января власти Казахстана приостановили въезд в страну иностранных граждан в связи с продолжающимися протестами. В МИД РФ заявили, что Москва рассматривает события в Казахстане как инспирированную извне попытку насильственным путем подорвать безопасность и целостность государства.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

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