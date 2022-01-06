https://ria.ru/20220106/uscherb-1766741910.html

Ретейлеры подсчитали ущерб от действий мародеров в Казахстане

Ретейлеры подсчитали ущерб от действий мародеров в Казахстане - РИА Новости, 06.01.2022

Ретейлеры подсчитали ущерб от действий мародеров в Казахстане

Ритейлеры понесли ущерб в размере около 26 миллиардов тенге (60 миллионов долларов США) из-за действий мародеров в Казахстане, передает местное издание... РИА Новости, 06.01.2022

2022-01-06T14:27

2022-01-06T14:27

2022-01-06T14:50

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Ритейлеры понесли ущерб в размере около 26 миллиардов тенге (60 миллионов долларов США) из-за действий мародеров в Казахстане, передает местное издание Informburo.kz со ссылкой на предварительные данные Союза торговых сетей.Как сообщается, в общей сложности у сетей Magnum, ТОО Magnum Cash&Carry пострадали 23 магазина, 12 разграблены, 11 повреждены. Общий предварительный ущерб около 8,5 миллиарда тенге (19,5 миллиона долларов). У сетей "Технодом", ТОО Technodom Operator, пострадали 14 магазинов в Алма-Ате и Талдыкоргане, сумму ущерба оценивают в 5,5 миллиарда тенге (12,6 миллиона долларов).Одиннадцать магазинов сетей Sulpak, TOO Arena S пострадали в Алма-Ате, сумма ущерба оценивается в 5,14 млрд тенге (11,8 миллиона долларов). У сетей TOO Gulser Computers, Alser пострадали 7 магазинов в Алма-Ате, ущерб составил 1 миллиарда тенге (2,2 миллиона долларов).По данным союза, у торговых сетей "Спортмастер" и "Остин" пострадали 20-25 магазинов в Уральске, Алма-Ате, Шымкенте. Сумма ущерба оценивается в 3 миллиарда тенге (6,8 миллиона долларов). Магазины "Интертоп", "Эврика" пострадали в пределах 50 миллиона тенге (114 тысяч долларов). Ущерб у магазинов сети "Алсер" составил 1,5 миллиарда тенге (3,4 миллиона долларов). У сетей ТОО K&K GmbH, Kimex/Gracie пострадали 11 магазинов в Алматы, ущерб - 1 миллиард тенге (2,2 миллиона долларов).Также сообщается, что у сети Mon Amie пострадали 8 магазинов в Алма-Ате. Ущерб еще считают.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

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