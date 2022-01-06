СМИ сообщили подробности убийства силовика в Алма-Ате

СМИ: убитого в Алма-Ате силовика обнаружили с отсеченной головой
"Тело одного из правоохранителей было обнаружено с отсеченной головой. Последнее, заявляют в комендатуре, прямое доказательство террористического и экстремистского характера бандформирований, атаковавших Алма-Ату", - сообщили в эфире телеканала "Хабар 24".
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе страны - выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате, старой столице республики, 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов.
Пятого января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел на две недели чрезвычайное положение в Мангистауской и Алматинской областях, а также в Алма-Ате и Нур-Султане. Этот режим предусматривает, в частности, комендантский час с 23.00 до 7.00, запрет на проведение массовых мероприятий, забастовок и на продажу оружия, а также усиление охраны особо важных объектов. В тот же день режим ЧП - также до 19 января - распространили на всю территорию Казахстана.
В ночь на 6 января Токаев провел первое заседание Совбеза под своим руководством, на котором назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ в ту же ночь принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы, как сообщалось, будут направлены на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране.
Акции протеста в Казахстане начались в первые дни нового года. Жители городов Жанаозен и Актау вышли на митинги, протестуя против двукратного подорожания сжиженного нефтяного газа.
Акции протеста в Казахстане начались в первые дни нового года. Жители городов Жанаозен и Актау вышли на митинги, протестуя против двукратного подорожания сжиженного нефтяного газа.
Вначале президент Касым-Жомарт Токаев поручил создать комиссию для изучения ситуации.
Вначале президент Касым-Жомарт Токаев поручил создать комиссию для изучения ситуации.
Затем он отправил в отставку правительство и заявил, что на министрах лежит особая вина за допущение протестной ситуации.
Затем он отправил в отставку правительство и заявил, что на министрах лежит особая вина за допущение протестной ситуации.
Президент призвал людей проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне.
Президент призвал людей проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне.
В Алма-Ате — крупнейшем городе страны — произошли столкновения митингующих с силовиками.
В Алма-Ате — крупнейшем городе страны — произошли столкновения митингующих с силовиками.
Полиция применила газ и светошумовые гранаты.
Полиция применила газ и светошумовые гранаты.
На фото: участники беспорядков в Алма-Ате мешают работе скорой помощи.
Там вводится комендантский час, запрещаются массовые мероприятия и ограничивается передвижение.
Там вводится комендантский час, запрещаются массовые мероприятия и ограничивается передвижение.
В стране из-за массовых беспорядков отключили интернет.
В стране из-за массовых беспорядков отключили интернет.
Корреспонденты РИА Новости убедились, что сайты некоторых госорганов Казахстана не открываются из-за рубежа, также не работают сайты различных СМИ.
Корреспонденты РИА Новости убедились, что сайты некоторых госорганов Казахстана не открываются из-за рубежа, также не работают сайты различных СМИ.
В Москве надеются на скорейшую нормализацию положения в Казахстане.
В Москве надеются на скорейшую нормализацию положения в Казахстане.
В российском МИД отметили, что выступают "за мирное решение всех проблем, а не через уличные беспорядки и нарушение законов".
В российском МИД отметили, что выступают "за мирное решение всех проблем, а не через уличные беспорядки и нарушение законов".
Президент Казахстана второй раз за сутки выступил с обращением к нации.
Президент Казахстана второй раз за сутки выступил с обращением к нации.
Он заявил, что намерен оставаться в столице страны, а также пообещал в ближайшее время выйти с новым пакетом предложений.
Он заявил, что намерен оставаться в столице страны, а также пообещал в ближайшее время выйти с новым пакетом предложений.
Кроме того, с сегодняшнего дня Токаев возглавляет Совет безопасности Казахстана.
Кроме того, с сегодняшнего дня Токаев возглавляет Совет безопасности Казахстана.
Также он пообещал действовать максимально жестко в отношении правонарушителей.
Акции протеста в Казахстане начались в первые дни нового года. Жители городов Жанаозен и Актау вышли на митинги, протестуя против двукратного подорожания сжиженного нефтяного газа.
Вначале президент Касым-Жомарт Токаев поручил создать комиссию для изучения ситуации.
Затем он отправил в отставку правительство и заявил, что на министрах лежит особая вина за допущение протестной ситуации.
Президент призвал людей проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне.
В Алма-Ате — крупнейшем городе страны — произошли столкновения митингующих с силовиками.
Полиция применила газ и светошумовые гранаты.
На фото: участники беспорядков в Алма-Ате мешают работе скорой помощи.
Там вводится комендантский час, запрещаются массовые мероприятия и ограничивается передвижение.
В стране из-за массовых беспорядков отключили интернет.
Корреспонденты РИА Новости убедились, что сайты некоторых госорганов Казахстана не открываются из-за рубежа, также не работают сайты различных СМИ.
В Москве надеются на скорейшую нормализацию положения в Казахстане.
В российском МИД отметили, что выступают "за мирное решение всех проблем, а не через уличные беспорядки и нарушение законов".
Президент Казахстана второй раз за сутки выступил с обращением к нации.
Он заявил, что намерен оставаться в столице страны, а также пообещал в ближайшее время выйти с новым пакетом предложений.
Кроме того, с сегодняшнего дня Токаев возглавляет Совет безопасности Казахстана.
Также он пообещал действовать максимально жестко в отношении правонарушителей.