15:45 06.01.2022 (обновлено: 15:52 06.01.2022)
В Казахстане закрыли автомобильные трассы между регионами
В Казахстане закрыли автомобильные трассы между городами и регионами
© Sputnik / Абзал Калиев / Перейти в фотобанкСотрудники полиции и военнослужащие дежурят на одной из улиц в Нур-Султане
© Sputnik / Абзал Калиев
КОСТАНАЙ (Казахстан), 6 янв - РИА Новости. Автомобильные трассы между регионами Казахстана закрыты, автомобили, которые пытаются проехать, не выпускают, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.
"Трассы между городами и регионами закрыты. Автомобили не выпускают", - свидетельствет он.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе страны - выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате, старой столице республики, 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. В Казахстане введен режим чрезвычайного положения.
Утром 5 января казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. В ночь на 6 января Токаев провел первое заседание Совбеза под своим руководством, на котором назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ в ту же ночь принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы, как сообщалось, будут направлены на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране.