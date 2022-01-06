16:08 06.01.2022 (обновлено: 16:58 06.01.2022)
Глава МИД Британии прокомментировал привлечение сил ОДКБ в Казахстан
Глава МИД Британии о привлечении сил ОДКБ в Казахстан: страна имеет право выбора
© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкСотрудники полиции дежурят на одной из улиц в Нур-Султане
© Sputnik / Владислав Воднев
"Мы должны уважать тот факт, что у Казахстана есть суверенный выбор выбирать своих союзников", - сказала Трасс, выступая в парламенте.
По ее словам, важно, чтобы любые развёрнутые силы имели четкую миссию и действовали пропорционально.
Ранее Трасс заявила, что Великобритания осуждает акты насилия в Казахстане и консультируется с союзниками по поводу дальнейших шагов.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате, старой столице республики, 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.
Утром 5 января президент страны Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. Кроме того, президент подчеркнул, что по отношению к правонарушителям власть будет действовать максимально жестко, и пообещал в ближайшее время "выйти с новым пакетом предложений".
В ночь на 6 января Токаев провел первое заседание Совбеза под своим руководством, на котором назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". В ту же ночь Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы, как сообщалось, будут направлены на ограниченный период с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране.