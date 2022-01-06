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Названы самые популярные у россиян телеканалы
Названы самые популярные у россиян телеканалы - РИА Новости, 06.01.2022
Названы самые популярные у россиян телеканалы
"Россия" шестой раз подряд стала самым популярным телеканалом РФ, второе место занял Первый канал, сообщили РИА Новости в пресс-службе ВГТРК со ссылкой на... РИА Новости, 06.01.2022
2022-01-06T19:15
2022-01-06T19:40
общество
вгтрк
нтв (телеканал)
андрей малахов
владимир соловьев (телеведущий)
пусть говорят
россия
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. "Россия" шестой раз подряд стала самым популярным телеканалом РФ, второе место занял Первый канал, сообщили РИА Новости в пресс-службе ВГТРК со ссылкой на данные Mediascope.Согласно данным, средняя доля аудитории "России" в 2021 году составила 12,9% с ростом в 4% к предыдущему году. Однако по "большой тройке" среднегодовая доля аудитории снижается: у Первого канала до 10,2% (на 2,9% или 0,3 п.п.), у НТВ до 8,6% (на 8,5% или 0,8 п.п.).В исследовании отмечается, что праймовый выпуск "Вестей" на канале "Россия", занимая первое место, третий год подряд демонстрирует значительный прирост аудитории. Средняя доля программы "Время" на Первом канале снижается на 2,5%. Праймовый выпуск программы "Сегодня" на НТВ после заметного роста в 2020 году в 2021 году теряет 27,1% аудитории.Сообщается, что разрыв аудиторных показателей лидера программы "Вести" на телеканале "Россия" с программой "Время" на Первом канале по итогам 2021 года впервые превышает 34%.Как сообщили в пресс-службе ВГТРК, в 2021 году канал "Россия" снова стал самым востребованным и надежным информационным источником российского ТВ."Среди ежедневных информационно-дискуссионных шоу лидируют "60 минут с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым" и "Вечер с Владимиром Соловьевым", - говорится в пресс-релизе ВГТРК со ссылкой на данные Mediascope.Также отмечается, что топ лучших еженедельных информационных форматов возглавляют "Вести недели с Дмитрием Киселевым", "Вести в субботу" Сергея Брилева и эксклюзивная программа "Москва. Кремль. Путин".В исследовании говорится, что по итогам 2021 года две первые позиции среди развлекательных ток-шоу будней занимают "Пусть говорят" и "На самом деле" на Первом канале. Программа "Андрей Малахов. Прямой эфир" на "России" на третьем месте по популярности, однако проект "Привет, Андрей" в 2021 году стал самым популярным из развлекательных ток-шоу, выходящих раз в неделю."Шесть лет на первом месте — результат каждодневной интенсивной работы всей огромной команды ВГТРК. Это безусловное достижение, но в то же время и вызов. Зрительские предпочтения, как любые эмоции, могут нахлынуть и исчезнуть", - сказал заместитель гендиректора ВГТРК, программный директор телеканала "Россия" Александр Нечаев, слова которого приводятся в пресс-релизе.По его словам, в 2021 году медиапотребление стало полностью мультиплатформенным, многие зрители находят нужный им контент тогда и там, где им удобнее."Для тех, кому привычнее цифровая среда, а не телеэфир, мы создали платформу "Смотрим": вне зависимости от типа распространения, где бы ни встречались зритель и контент, их контакт необходимо измерять и изучать. Но миссия государственного телевидения — не только информировать и развлекать, это умеем не только мы, хотя мы лучше других", - продолжил он.Нечаев подчеркнул, что холдинг готов поднимать неоднозначные, но важные для общества темы, в этом их уникальность."Не боясь критики, экранизировать и показывать такие драмы, как "Обитель" или "Седьмая симфония". Самим создавать мировые события, как концерт 22 июня на парящем мосту в Зарядье или на Байконуре в день 60-летия полета Гагарина. Это ничем не измерить. Это не алгебра, а гармония. И это под силу только ВГТРК", - отметил он.
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353
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общество, вгтрк, нтв (телеканал), андрей малахов, владимир соловьев (телеведущий), пусть говорят, россия
19:15 06.01.2022 (обновлено: 19:40 06.01.2022)
 
Названы самые популярные у россиян телеканалы

Исследование: "Россия" и Первый стали самыми популярными каналами в 2021 году

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСтудия телеканала "Россия 24" в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум"
Студия телеканала Россия 24 в конгрессно-выставочном центре Экспофорум - РИА Новости, 1920, 06.01.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. "Россия" шестой раз подряд стала самым популярным телеканалом РФ, второе место занял Первый канал, сообщили РИА Новости в пресс-службе ВГТРК со ссылкой на данные Mediascope.
Согласно данным, средняя доля аудитории "России" в 2021 году составила 12,9% с ростом в 4% к предыдущему году. Однако по "большой тройке" среднегодовая доля аудитории снижается: у Первого канала до 10,2% (на 2,9% или 0,3 п.п.), у НТВ до 8,6% (на 8,5% или 0,8 п.п.).
В исследовании отмечается, что праймовый выпуск "Вестей" на канале "Россия", занимая первое место, третий год подряд демонстрирует значительный прирост аудитории. Средняя доля программы "Время" на Первом канале снижается на 2,5%. Праймовый выпуск программы "Сегодня" на НТВ после заметного роста в 2020 году в 2021 году теряет 27,1% аудитории.
Сообщается, что разрыв аудиторных показателей лидера программы "Вести" на телеканале "Россия" с программой "Время" на Первом канале по итогам 2021 года впервые превышает 34%.
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Как сообщили в пресс-службе ВГТРК, в 2021 году канал "Россия" снова стал самым востребованным и надежным информационным источником российского ТВ.
"Среди ежедневных информационно-дискуссионных шоу лидируют "60 минут с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым" и "Вечер с Владимиром Соловьевым", - говорится в пресс-релизе ВГТРК со ссылкой на данные Mediascope.
Также отмечается, что топ лучших еженедельных информационных форматов возглавляют "Вести недели с Дмитрием Киселевым", "Вести в субботу" Сергея Брилева и эксклюзивная программа "Москва. Кремль. Путин".
В исследовании говорится, что по итогам 2021 года две первые позиции среди развлекательных ток-шоу будней занимают "Пусть говорят" и "На самом деле" на Первом канале. Программа "Андрей Малахов. Прямой эфир" на "России" на третьем месте по популярности, однако проект "Привет, Андрей" в 2021 году стал самым популярным из развлекательных ток-шоу, выходящих раз в неделю.
"Шесть лет на первом месте — результат каждодневной интенсивной работы всей огромной команды ВГТРК. Это безусловное достижение, но в то же время и вызов. Зрительские предпочтения, как любые эмоции, могут нахлынуть и исчезнуть", - сказал заместитель гендиректора ВГТРК, программный директор телеканала "Россия" Александр Нечаев, слова которого приводятся в пресс-релизе.
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По его словам, в 2021 году медиапотребление стало полностью мультиплатформенным, многие зрители находят нужный им контент тогда и там, где им удобнее.
"Для тех, кому привычнее цифровая среда, а не телеэфир, мы создали платформу "Смотрим": вне зависимости от типа распространения, где бы ни встречались зритель и контент, их контакт необходимо измерять и изучать. Но миссия государственного телевидения — не только информировать и развлекать, это умеем не только мы, хотя мы лучше других", - продолжил он.
Нечаев подчеркнул, что холдинг готов поднимать неоднозначные, но важные для общества темы, в этом их уникальность.
"Не боясь критики, экранизировать и показывать такие драмы, как "Обитель" или "Седьмая симфония". Самим создавать мировые события, как концерт 22 июня на парящем мосту в Зарядье или на Байконуре в день 60-летия полета Гагарина. Это ничем не измерить. Это не алгебра, а гармония. И это под силу только ВГТРК", - отметил он.
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