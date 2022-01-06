18:52 06.01.2022 (обновлено: 18:53 06.01.2022)
В Алма-Ате прервалась трансляция телеканалов
Sputnik Казахстан: в Алма-Ате прервалась трансляция телеканалов
© Sputnik / Камшат Абдирайым
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Трансляция телеканалов прервалась в Алма-Ате, старой столице и крупнейшем городе Казахстана, сообщает Sputnik Казахстан.
"В Алма-Ате прервалась трансляция телеканалов", - говорится в сообщении.
Ранее в четверг местные СМИ передавали, что поступают сообщения о захвате телевизионной вышки "Коктобе" в Алма-Ате. Позднее, согласно изданию Informburo.kz, официальный представитель городского департамента полиции города Салтанат Азирбек сообщила, что информация о захвате телевышки не подтверждается.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе страны - выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате, старой столице республики, 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. В Казахстане на две недели введен режим чрезвычайного положения.
Утром 5 января казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. В ночь на 6 января Токаев провел первое заседание Совбеза под своим руководством, на котором назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ в ту же ночь принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы, как сообщалось, будут направлены на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране. В МИД РФ заявили, что Москва рассматривает события в Казахстане как инспирированную извне попытку насильственным путем подорвать безопасность и целостность государства.