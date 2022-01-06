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В Алма-Ате прервалась трансляция телеканалов

В Алма-Ате прервалась трансляция телеканалов - РИА Новости, 06.01.2022

В Алма-Ате прервалась трансляция телеканалов

Трансляция телеканалов прервалась в Алма-Ате, старой столице и крупнейшем городе Казахстана, сообщает Sputnik Казахстан. РИА Новости, 06.01.2022

2022-01-06T18:52

2022-01-06T18:52

2022-01-06T18:53

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Трансляция телеканалов прервалась в Алма-Ате, старой столице и крупнейшем городе Казахстана, сообщает Sputnik Казахстан."В Алма-Ате прервалась трансляция телеканалов", - говорится в сообщении.Ранее в четверг местные СМИ передавали, что поступают сообщения о захвате телевизионной вышки "Коктобе" в Алма-Ате. Позднее, согласно изданию Informburo.kz, официальный представитель городского департамента полиции города Салтанат Азирбек сообщила, что информация о захвате телевышки не подтверждается.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе страны - выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате, старой столице республики, 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. В Казахстане на две недели введен режим чрезвычайного положения.Утром 5 января казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. В ночь на 6 января Токаев провел первое заседание Совбеза под своим руководством, на котором назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ в ту же ночь принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы, как сообщалось, будут направлены на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране. В МИД РФ заявили, что Москва рассматривает события в Казахстане как инспирированную извне попытку насильственным путем подорвать безопасность и целостность государства. Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

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Столкновение протестующих и нацгвардии Казахстана на площади в Костанае Группы участников беспорядков в Костанае были одеты одинаково, причем кто-то руководил ими и давал задания, рассказали РИА Новости очевидцы с места событий. На видео с площади - кадры вечерних столкновений. Сейчас в городе тихо, передает корреспондент РИА Новости. 2022-01-06T18:52 true PT1M03S

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